Hva er PAWZONE (PAWZONE)

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

Hva er gjeldende PAWZONE-til-USD-pris? $ 0.00000033 . Hva er markedsverdien for PAWZONE? Markedsverdien for PAWZONE er $ 0.00 USD . Hva er den sirkulerende forsyningen av PAWZONE? Den sirkulerende forsyningen av PAWZONE er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAWZONE ? PAWZONE oppnådde en ATH-pris på 0.000070022881797892 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PAWZONE? PAWZONE så en ATL-pris på 0.000000010511378402 USD . Hva er handelsvolumet til PAWZONE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAWZONE er $ 54.20K USD .

