Patex (PATEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Patex (PATEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Patex (PATEX) Informasjon Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform. Offisiell nettside: https://patex.io/ Teknisk dokument: https://patex.io/docs/Patex%20WP.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xfd4f2caf941b6d737382dce420b368de3fc7f2d4 Kjøp PATEX nå!

Patex (PATEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Patex (PATEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 126.40K $ 126.40K $ 126.40K All-time high: $ 10 $ 10 $ 10 All-Time Low: $ 0.015802113867786197 $ 0.015802113867786197 $ 0.015802113867786197 Nåværende pris: $ 0.0158 $ 0.0158 $ 0.0158 Lær mer om Patex (PATEX) pris

Patex (PATEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Patex (PATEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PATEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PATEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PATEXs tokenomics, kan du utforske PATEX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PATEX Interessert i å legge til Patex (PATEX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PATEX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PATEX på MEXC nå!

Patex (PATEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PATEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PATEX nå!

PATEX prisforutsigelse Vil du vite hvor PATEX kan være på vei? Vår PATEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PATEX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!