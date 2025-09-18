Hva er Patex (PATEX)

Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform.

Patex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Patex (PATEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Patex (PATEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Patex.

Patex (PATEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Patex (PATEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PATEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Patex (PATEX)

PATEX til lokale valutaer

Patex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Patex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Patex Hvor mye er Patex (PATEX) verdt i dag? Live PATEX prisen i USD er 0.0161 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PATEX-til-USD-pris? $ 0.0161 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PATEX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Patex? Markedsverdien for PATEX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PATEX? Den sirkulerende forsyningen av PATEX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPATEX ? PATEX oppnådde en ATH-pris på 20.631550965606092 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PATEX? PATEX så en ATL-pris på 0.017253549474586398 USD . Hva er handelsvolumet til PATEX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PATEX er $ 13.39K USD . Vil PATEX gå høyere i år? PATEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PATEX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Patex (PATEX) Viktige bransjeoppdateringer

