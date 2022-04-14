PARMA Fan Token (PARMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PARMA Fan Token (PARMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PARMA Fan Token (PARMA) Informasjon $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Offisiell nettside: https://www.unitos.io/parma-fantoken Teknisk dokument: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Kjøp PARMA nå!

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PARMA Fan Token (PARMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.80K $ 100.80K $ 100.80K All-time high: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 All-Time Low: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Nåværende pris: $ 0.00504 $ 0.00504 $ 0.00504 Lær mer om PARMA Fan Token (PARMA) pris

PARMA Fan Token (PARMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PARMA Fan Token (PARMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARMAs tokenomics, kan du utforske PARMA tokenets livepris!

