Hva er PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PARMA Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



PARMA Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PARMA Fan Token (PARMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PARMA Fan Token (PARMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PARMA Fan Token.

PARMA Fan Token (PARMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PARMA Fan Token (PARMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PARMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PARMA Fan Token (PARMA)

Leter du etter hvordan du kjøperPARMA Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PARMA Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PARMA til lokale valutaer

PARMA Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PARMA Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PARMA Fan Token Hvor mye er PARMA Fan Token (PARMA) verdt i dag? Live PARMA prisen i USD er 0.00513 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PARMA-til-USD-pris? $ 0.00513 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PARMA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PARMA Fan Token? Markedsverdien for PARMA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PARMA? Den sirkulerende forsyningen av PARMA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPARMA ? PARMA oppnådde en ATH-pris på 1.8319793099791744 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PARMA? PARMA så en ATL-pris på 0.001399028640257023 USD . Hva er handelsvolumet til PARMA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PARMA er $ 173.45K USD . Vil PARMA gå høyere i år? PARMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PARMA prisprognosen for en mer grundig analyse.

PARMA Fan Token (PARMA) Viktige bransjeoppdateringer

