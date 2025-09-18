Dagens PARMA Fan Token livepris er 0.00513 USD. Spor prisoppdateringer for PARMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PARMA Fan Token livepris er 0.00513 USD. Spor prisoppdateringer for PARMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PARMA Fan Token Pris(PARMA)

$0.00513
0.00%1D
PARMA Fan Token (PARMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:59:04 (UTC+8)

PARMA Fan Token (PARMA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00506
$ 0.00515
$ 0.00506
$ 0.00515
$ 1.8319793099791744
$ 0.001399028640257023
0.00%

0.00%

+0.58%

+0.58%

PARMA Fan Token (PARMA) sanntidsprisen er $ 0.00513. I løpet av de siste 24 timene har PARMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00506 og et toppnivå på $ 0.00515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARMA er $ 1.8319793099791744, mens den rekordlave prisen er $ 0.001399028640257023.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARMA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PARMA Fan Token (PARMA) Markedsinformasjon

No.7269

$ 0.00
$ 173.45K
$ 102.60K
0.00
20,000,000
20,000,000
0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på PARMA Fan Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 173.45K. Den sirkulerende forsyningen på PARMA er 0.00, med en total tilgang på 20000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 102.60K.

PARMA Fan Token (PARMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PARMA Fan Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00007-1.35%
60 dager$ +0.00139+37.16%
90 dager$ +0.00008+1.58%
PARMA Fan Token Prisendring i dag

I dag registrerte PARMA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PARMA Fan Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00007 (-1.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PARMA Fan Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PARMA en endring på $ +0.00139 (+37.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PARMA Fan Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00008+1.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PARMA Fan Token (PARMA)?

Sjekk ut PARMA Fan Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PARMA Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PARMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PARMA Fan Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PARMA Fan Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PARMA Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PARMA Fan Token (PARMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PARMA Fan Token (PARMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PARMA Fan Token.

Sjekk PARMA Fan Tokenprisprognosen nå!

PARMA Fan Token (PARMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PARMA Fan Token (PARMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PARMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PARMA Fan Token (PARMA)

Leter du etter hvordan du kjøperPARMA Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PARMA Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PARMA Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PARMA Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PARMA Fan Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PARMA Fan Token

Hvor mye er PARMA Fan Token (PARMA) verdt i dag?
Live PARMA prisen i USD er 0.00513 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PARMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PARMA til USD er $ 0.00513. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PARMA Fan Token?
Markedsverdien for PARMA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PARMA?
Den sirkulerende forsyningen av PARMA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPARMA ?
PARMA oppnådde en ATH-pris på 1.8319793099791744 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PARMA?
PARMA så en ATL-pris på 0.001399028640257023 USD.
Hva er handelsvolumet til PARMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PARMA er $ 173.45K USD.
Vil PARMA gå høyere i år?
PARMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PARMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
PARMA Fan Token (PARMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

