Panda Swap (PANDA) Informasjon $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Offisiell nettside: https://pandaswapsol.io/ Teknisk dokument: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Kjøp PANDA nå!

Panda Swap (PANDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Panda Swap (PANDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Total forsyning: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Sirkulerende forsyning: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M All-time high: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 All-Time Low: $ 0.000152185425030368 $ 0.000152185425030368 $ 0.000152185425030368 Nåværende pris: $ 0.002051 $ 0.002051 $ 0.002051 Lær mer om Panda Swap (PANDA) pris

Panda Swap (PANDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Panda Swap (PANDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PANDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PANDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PANDAs tokenomics, kan du utforske PANDA tokenets livepris!

Interessert i å legge til Panda Swap (PANDA) i porteføljen din?

Panda Swap (PANDA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PANDA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PANDA nå!

PANDA prisforutsigelse Vil du vite hvor PANDA kan være på vei? Vår PANDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PANDA tokenets prisforutsigelse nå!

