Dagens Ozone metaverse livepris er 0.00006998 USD. Spor prisoppdateringer for OZONAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OZONAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ozone metaverse livepris er 0.00006998 USD. Spor prisoppdateringer for OZONAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OZONAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OZONAI

OZONAI Prisinformasjon

OZONAI teknisk dokument

OZONAI Offisiell nettside

OZONAI tokenomics

OZONAI Prisprognose

OZONAI-historikk

OZONAI Kjøpeguide

OZONAI-til-fiat-valutakonverter

OZONAI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ozone metaverse Logo

Ozone metaverse Pris(OZONAI)

1 OZONAI til USD livepris:

$0.00006998
$0.00006998$0.00006998
-9.17%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 15:52:53 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00006106
$ 0.00006106$ 0.00006106
24 timer lav
$ 0.00007794
$ 0.00007794$ 0.00007794
24 timer høy

$ 0.00006106
$ 0.00006106$ 0.00006106

$ 0.00007794
$ 0.00007794$ 0.00007794

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

-0.25%

-9.17%

-11.43%

-11.43%

Ozone metaverse (OZONAI) sanntidsprisen er $ 0.00006998. I løpet av de siste 24 timene har OZONAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006106 og et toppnivå på $ 0.00007794, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OZONAI er $ 0.03447626727041513, mens den rekordlave prisen er $ 0.000030714406696367.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OZONAI endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -9.17% over 24 timer og -11.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ozone metaverse (OZONAI) Markedsinformasjon

No.6950

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.31K
$ 53.31K$ 53.31K

$ 139.96K
$ 139.96K$ 139.96K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Ozone metaverse er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.31K. Den sirkulerende forsyningen på OZONAI er 0.00, med en total tilgang på 801810225.66. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.96K.

Ozone metaverse (OZONAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ozone metaverse for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000007065-9.17%
30 dager$ -0.00003381-32.58%
60 dager$ +0.00001657+31.02%
90 dager$ -0.00020249-74.32%
Ozone metaverse Prisendring i dag

I dag registrerte OZONAI en endring på $ -0.000007065 (-9.17%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ozone metaverse 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00003381 (-32.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ozone metaverse 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OZONAI en endring på $ +0.00001657 (+31.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ozone metaverse 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00020249-74.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ozone metaverse (OZONAI)?

Sjekk ut Ozone metaverse Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ozone metaverse investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OZONAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ozone metaverse på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ozone metaverse kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ozone metaverse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ozone metaverse (OZONAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ozone metaverse (OZONAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ozone metaverse.

Sjekk Ozone metaverseprisprognosen nå!

Ozone metaverse (OZONAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ozone metaverse (OZONAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OZONAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ozone metaverse (OZONAI)

Leter du etter hvordan du kjøperOzone metaverse? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ozone metaverse på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OZONAI til lokale valutaer

1 Ozone metaverse(OZONAI) til VND
1.8415237
1 Ozone metaverse(OZONAI) til AUD
A$0.0001070694
1 Ozone metaverse(OZONAI) til GBP
0.0000517852
1 Ozone metaverse(OZONAI) til EUR
0.000059483
1 Ozone metaverse(OZONAI) til USD
$0.00006998
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MYR
RM0.0002953156
1 Ozone metaverse(OZONAI) til TRY
0.0029300626
1 Ozone metaverse(OZONAI) til JPY
¥0.010497
1 Ozone metaverse(OZONAI) til ARS
ARS$0.0987018914
1 Ozone metaverse(OZONAI) til RUB
0.0056977716
1 Ozone metaverse(OZONAI) til INR
0.00615824
1 Ozone metaverse(OZONAI) til IDR
Rp1.1663328668
1 Ozone metaverse(OZONAI) til PHP
0.0040672376
1 Ozone metaverse(OZONAI) til EGP
￡E.0.0033247498
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BRL
R$0.000377892
1 Ozone metaverse(OZONAI) til CAD
C$0.000097972
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BDT
0.0085494566
1 Ozone metaverse(OZONAI) til NGN
0.1029111884
1 Ozone metaverse(OZONAI) til COP
$0.27019278
1 Ozone metaverse(OZONAI) til ZAR
R.0.0012148528
1 Ozone metaverse(OZONAI) til UAH
0.0029293628
1 Ozone metaverse(OZONAI) til TZS
T.Sh.0.1727897174
1 Ozone metaverse(OZONAI) til VES
Bs0.01406598
1 Ozone metaverse(OZONAI) til CLP
$0.06725078
1 Ozone metaverse(OZONAI) til PKR
Rs0.0198687216
1 Ozone metaverse(OZONAI) til KZT
0.0377654068
1 Ozone metaverse(OZONAI) til THB
฿0.0022841472
1 Ozone metaverse(OZONAI) til TWD
NT$0.0021434874
1 Ozone metaverse(OZONAI) til AED
د.إ0.0002568266
1 Ozone metaverse(OZONAI) til CHF
Fr0.0000552842
1 Ozone metaverse(OZONAI) til HKD
HK$0.0005437446
1 Ozone metaverse(OZONAI) til AMD
֏0.026956296
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MAD
.د.م0.0006417166
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MXN
$0.0012855326
1 Ozone metaverse(OZONAI) til SAR
ريال0.000262425
1 Ozone metaverse(OZONAI) til ETB
Br0.0104319186
1 Ozone metaverse(OZONAI) til KES
KSh0.009065909
1 Ozone metaverse(OZONAI) til JOD
د.أ0.00004961582
1 Ozone metaverse(OZONAI) til PLN
0.0002547272
1 Ozone metaverse(OZONAI) til RON
лв0.0003051128
1 Ozone metaverse(OZONAI) til SEK
kr0.000661311
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BGN
лв0.0001168666
1 Ozone metaverse(OZONAI) til HUF
Ft0.023474791
1 Ozone metaverse(OZONAI) til CZK
0.0014583832
1 Ozone metaverse(OZONAI) til KWD
د.ك0.00002148386
1 Ozone metaverse(OZONAI) til ILS
0.000230934
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BOB
Bs0.0004849614
1 Ozone metaverse(OZONAI) til AZN
0.000118966
1 Ozone metaverse(OZONAI) til TJS
SM0.000647315
1 Ozone metaverse(OZONAI) til GEL
0.000188946
1 Ozone metaverse(OZONAI) til AOA
Kz0.0641429682
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BHD
.د.ب0.00002645244
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BMD
$0.00006998
1 Ozone metaverse(OZONAI) til DKK
kr0.000447872
1 Ozone metaverse(OZONAI) til HNL
L0.0018432732
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MUR
0.0031511994
1 Ozone metaverse(OZONAI) til NAD
$0.0012239502
1 Ozone metaverse(OZONAI) til NOK
kr0.0007039988
1 Ozone metaverse(OZONAI) til NZD
$0.0001217652
1 Ozone metaverse(OZONAI) til PAB
B/.0.00006998
1 Ozone metaverse(OZONAI) til PGK
K0.0002988146
1 Ozone metaverse(OZONAI) til QAR
ر.ق0.000255427
1 Ozone metaverse(OZONAI) til RSD
дин.0.0070371888
1 Ozone metaverse(OZONAI) til UZS
soʻm0.8534144976
1 Ozone metaverse(OZONAI) til ALL
L0.0058020418
1 Ozone metaverse(OZONAI) til ANG
ƒ0.0001252642
1 Ozone metaverse(OZONAI) til AWG
ƒ0.000125964
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BBD
$0.00013996
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BAM
KM0.0001168666
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BIF
Fr0.20700084
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BND
$0.0000902742
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BSD
$0.00006998
1 Ozone metaverse(OZONAI) til JMD
$0.0112814758
1 Ozone metaverse(OZONAI) til KHR
0.282176855
1 Ozone metaverse(OZONAI) til KMF
Fr0.02953156
1 Ozone metaverse(OZONAI) til LAK
1.5213043174
1 Ozone metaverse(OZONAI) til LKR
රු0.0212508266
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MDL
L0.001172165
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MGA
Ar0.3124103144
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MOP
P0.0005612396
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MVR
0.001070694
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MWK
MK0.1217043174
1 Ozone metaverse(OZONAI) til MZN
MT0.0044724218
1 Ozone metaverse(OZONAI) til NPR
रु0.0098853748
1 Ozone metaverse(OZONAI) til PYG
0.49979716
1 Ozone metaverse(OZONAI) til RWF
Fr0.1018209
1 Ozone metaverse(OZONAI) til SBD
$0.0005759354
1 Ozone metaverse(OZONAI) til SCR
0.0009720222
1 Ozone metaverse(OZONAI) til SRD
$0.0027579118
1 Ozone metaverse(OZONAI) til SVC
$0.0006137246
1 Ozone metaverse(OZONAI) til SZL
L0.0012232504
1 Ozone metaverse(OZONAI) til TMT
m0.00024493
1 Ozone metaverse(OZONAI) til TND
د.ت0.00020490144
1 Ozone metaverse(OZONAI) til TTD
$0.000475864
1 Ozone metaverse(OZONAI) til UGX
Sh0.24548984
1 Ozone metaverse(OZONAI) til XAF
Fr0.03932876
1 Ozone metaverse(OZONAI) til XCD
$0.000188946
1 Ozone metaverse(OZONAI) til XOF
Fr0.03932876
1 Ozone metaverse(OZONAI) til XPF
Fr0.00713796
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BWP
P0.0009405312
1 Ozone metaverse(OZONAI) til BZD
$0.0001406598
1 Ozone metaverse(OZONAI) til CVE
$0.006620108
1 Ozone metaverse(OZONAI) til DJF
Fr0.01245644
1 Ozone metaverse(OZONAI) til DOP
$0.0044388314
1 Ozone metaverse(OZONAI) til DZD
د.ج0.0090701078
1 Ozone metaverse(OZONAI) til FJD
$0.0001588546
1 Ozone metaverse(OZONAI) til GNF
Fr0.6084761
1 Ozone metaverse(OZONAI) til GTQ
Q0.0005374464
1 Ozone metaverse(OZONAI) til GYD
$0.0146825038
1 Ozone metaverse(OZONAI) til ISK
kr0.00846758

Ozone metaverse Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ozone metaverse, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ozone metaverse nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ozone metaverse

Hvor mye er Ozone metaverse (OZONAI) verdt i dag?
Live OZONAI prisen i USD er 0.00006998 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OZONAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OZONAI til USD er $ 0.00006998. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ozone metaverse?
Markedsverdien for OZONAI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OZONAI?
Den sirkulerende forsyningen av OZONAI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOZONAI ?
OZONAI oppnådde en ATH-pris på 0.03447626727041513 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OZONAI?
OZONAI så en ATL-pris på 0.000030714406696367 USD.
Hva er handelsvolumet til OZONAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OZONAI er $ 53.31K USD.
Vil OZONAI gå høyere i år?
OZONAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OZONAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 15:52:53 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
10-18 16:36:53Bransjeoppdateringer
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Bransjeoppdateringer
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Bransjeoppdateringer
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Bransjeoppdateringer
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OZONAI-til-USD-kalkulator

Beløp

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00006998 USD

Handle OZONAI

OZONAI/USDT
$0.00006998
$0.00006998$0.00006998
-9.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker