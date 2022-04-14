Ozone Chain (OZO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ozone Chain (OZO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ozone Chain (OZO) Informasjon Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Offisiell nettside: https://ozonechain.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.ozonechain.io/ Blokkutforsker: https://ozonescan.io/ Kjøp OZO nå!

Ozone Chain (OZO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ozone Chain (OZO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.10M $ 132.10M $ 132.10M All-time high: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 All-Time Low: $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 Nåværende pris: $ 0.1321 $ 0.1321 $ 0.1321 Lær mer om Ozone Chain (OZO) pris

Ozone Chain (OZO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ozone Chain (OZO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OZO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OZO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OZOs tokenomics, kan du utforske OZO tokenets livepris!

