OpenZK Network (OZK) Informasjon OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. Offisiell nettside: https://www.openzk.net Teknisk dokument: https://docs.openzk.net/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF Kjøp OZK nå!

OpenZK Network (OZK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OpenZK Network (OZK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 14.25B $ 14.25B $ 14.25B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M All-time high: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 All-Time Low: $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 Nåværende pris: $ 0.0003001 $ 0.0003001 $ 0.0003001 Lær mer om OpenZK Network (OZK) pris

OpenZK Network (OZK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OpenZK Network (OZK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OZK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OZK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OZKs tokenomics, kan du utforske OZK tokenets livepris!

OpenZK Network (OZK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OZK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OZK nå!

OZK prisforutsigelse Vil du vite hvor OZK kan være på vei? Vår OZK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OZK tokenets prisforutsigelse nå!

