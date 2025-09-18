Hva er OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

OpenZK Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OpenZK Network (OZK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OpenZK Network (OZK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OpenZK Network.

Sjekk OpenZK Networkprisprognosen nå!

OpenZK Network (OZK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OpenZK Network (OZK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OZK tokenets omfattende tokenomics nå!

OpenZK Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OpenZK Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OpenZK Network Hvor mye er OpenZK Network (OZK) verdt i dag? Live OZK prisen i USD er 0.0002923 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OZK-til-USD-pris? $ 0.0002923 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OZK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OpenZK Network? Markedsverdien for OZK er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OZK? Den sirkulerende forsyningen av OZK er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOZK ? OZK oppnådde en ATH-pris på 0.003354828182287013 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OZK? OZK så en ATL-pris på 0.000233196505601701 USD . Hva er handelsvolumet til OZK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OZK er $ 63.77K USD . Vil OZK gå høyere i år? OZK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OZK prisprognosen for en mer grundig analyse.

OpenZK Network (OZK) Viktige bransjeoppdateringer

