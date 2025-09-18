Dagens OpenZK Network livepris er 0.0002923 USD. Spor prisoppdateringer for OZK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OZK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OpenZK Network livepris er 0.0002923 USD. Spor prisoppdateringer for OZK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OZK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OpenZK Network (OZK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:30:06 (UTC+8)

OpenZK Network (OZK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000288
$ 0.000288$ 0.000288
24 timer lav
$ 0.000339
$ 0.000339$ 0.000339
24 timer høy

$ 0.000288
$ 0.000288$ 0.000288

$ 0.000339
$ 0.000339$ 0.000339

$ 0.003354828182287013
$ 0.003354828182287013$ 0.003354828182287013

$ 0.000233196505601701
$ 0.000233196505601701$ 0.000233196505601701

-0.65%

-8.95%

-13.47%

-13.47%

OpenZK Network (OZK) sanntidsprisen er $ 0.0002923. I løpet av de siste 24 timene har OZK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000288 og et toppnivå på $ 0.000339, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OZK er $ 0.003354828182287013, mens den rekordlave prisen er $ 0.000233196505601701.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OZK endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -8.95% over 24 timer og -13.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpenZK Network (OZK) Markedsinformasjon

No.4318

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.77K
$ 63.77K$ 63.77K

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

0.00
0.00 0.00

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

14,250,000,000
14,250,000,000 14,250,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på OpenZK Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.77K. Den sirkulerende forsyningen på OZK er 0.00, med en total tilgang på 14250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.38M.

OpenZK Network (OZK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OpenZK Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000028768-8.95%
30 dager$ -0.0000373-11.32%
60 dager$ -0.0000663-18.49%
90 dager$ +0.0000288+10.92%
OpenZK Network Prisendring i dag

I dag registrerte OZK en endring på $ -0.000028768 (-8.95%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OpenZK Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000373 (-11.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OpenZK Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OZK en endring på $ -0.0000663 (-18.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OpenZK Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000288+10.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OpenZK Network (OZK)?

Sjekk ut OpenZK Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

OpenZK Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OpenZK Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OZK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OpenZK Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OpenZK Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OpenZK Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OpenZK Network (OZK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OpenZK Network (OZK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OpenZK Network.

Sjekk OpenZK Networkprisprognosen nå!

OpenZK Network (OZK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OpenZK Network (OZK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OZK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OpenZK Network (OZK)

Leter du etter hvordan du kjøperOpenZK Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OpenZK Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OZK til lokale valutaer

OpenZK Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OpenZK Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OpenZK Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OpenZK Network

Hvor mye er OpenZK Network (OZK) verdt i dag?
Live OZK prisen i USD er 0.0002923 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OZK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OZK til USD er $ 0.0002923. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OpenZK Network?
Markedsverdien for OZK er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OZK?
Den sirkulerende forsyningen av OZK er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOZK ?
OZK oppnådde en ATH-pris på 0.003354828182287013 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OZK?
OZK så en ATL-pris på 0.000233196505601701 USD.
Hva er handelsvolumet til OZK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OZK er $ 63.77K USD.
Vil OZK gå høyere i år?
OZK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OZK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:30:06 (UTC+8)

OpenZK Network (OZK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

