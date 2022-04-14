OVER (OVER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OVER (OVER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OVER (OVER) Informasjon OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards. Offisiell nettside: https://over.network/ Teknisk dokument: https://docs.over.network/ Blokkutforsker: https://scan.over.network/ Kjøp OVER nå!

OVER (OVER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OVER (OVER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M All-time high: $ 0.32 $ 0.32 $ 0.32 All-Time Low: $ 0.012282426797975329 $ 0.012282426797975329 $ 0.012282426797975329 Nåværende pris: $ 0.01425 $ 0.01425 $ 0.01425 Lær mer om OVER (OVER) pris

OVER (OVER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OVER (OVER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OVER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OVER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OVERs tokenomics, kan du utforske OVER tokenets livepris!

OVER (OVER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OVER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OVER nå!

