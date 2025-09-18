Hva er OVER (OVER)

OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards.

Hvor mye vil OVER (OVER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OVER (OVER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OVER.

Å forstå tokenomics bak OVER (OVER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OVER tokenets omfattende tokenomics nå!

Leter du etter hvordan du kjøperOVER? Prosessen er enkel og problemfri!

For en mer dyptgående forståelse av OVER, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er markedsverdien for OVER? Markedsverdien for OVER er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OVER? Den sirkulerende forsyningen av OVER er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOVER ? OVER oppnådde en ATH-pris på 0.20718311830945738 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OVER? OVER så en ATL-pris på 0.012396990821831494 USD . Hva er handelsvolumet til OVER? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OVER er $ 262.23K USD . Vil OVER gå høyere i år? OVER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

OVER (OVER) Viktige bransjeoppdateringer

