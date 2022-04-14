OSMI (OSMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OSMI (OSMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OSMI (OSMI) Informasjon OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes Offisiell nettside: www.osmi.ai Teknisk dokument: https://docs.osmi.ai/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5485a469fAEa1492191Cfce7528AB6E58135aA4d Kjøp OSMI nå!

OSMI (OSMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OSMI (OSMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 878.00K $ 878.00K $ 878.00K All-time high: $ 0.292 $ 0.292 $ 0.292 All-Time Low: $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 Nåværende pris: $ 0.00878 $ 0.00878 $ 0.00878 Lær mer om OSMI (OSMI) pris

OSMI (OSMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OSMI (OSMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OSMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OSMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OSMIs tokenomics, kan du utforske OSMI tokenets livepris!

OSMI (OSMI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OSMI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OSMI nå!

OSMI prisforutsigelse Vil du vite hvor OSMI kan være på vei? Vår OSMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OSMI tokenets prisforutsigelse nå!

