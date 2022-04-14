Orange (ORNJ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Orange (ORNJ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Orange (ORNJ) Informasjon Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Offisiell nettside: https://www.orangecrypto.com/ Teknisk dokument: https://docs.orangecrypto.com Blokkutforsker: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Kjøp ORNJ nå!

Orange (ORNJ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orange (ORNJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 397.23K $ 397.23K $ 397.23K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 95.95M $ 95.95M $ 95.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 414.00K $ 414.00K $ 414.00K All-time high: $ 0.81 $ 0.81 $ 0.81 All-Time Low: $ 0.004051477761434034 $ 0.004051477761434034 $ 0.004051477761434034 Nåværende pris: $ 0.00414 $ 0.00414 $ 0.00414 Lær mer om Orange (ORNJ) pris

Orange (ORNJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orange (ORNJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORNJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORNJ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORNJs tokenomics, kan du utforske ORNJ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ORNJ Interessert i å legge til Orange (ORNJ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ORNJ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ORNJ på MEXC nå!

Orange (ORNJ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ORNJ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ORNJ nå!

ORNJ prisforutsigelse Vil du vite hvor ORNJ kan være på vei? Vår ORNJ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORNJ tokenets prisforutsigelse nå!

