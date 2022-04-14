Ordify (ORFY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ordify (ORFY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ordify (ORFY) Informasjon Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality. Offisiell nettside: https://ordify.world Teknisk dokument: https://ordify.gitbook.io/ordifyworld/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x39f0F4c64c7Ad1Ebb25cfEaFdd221cDEe3084441 Kjøp ORFY nå!

Ordify (ORFY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ordify (ORFY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 882.00K $ 882.00K $ 882.00K All-time high: $ 0.9438 $ 0.9438 $ 0.9438 All-Time Low: $ 0.007341692536191892 $ 0.007341692536191892 $ 0.007341692536191892 Nåværende pris: $ 0.00882 $ 0.00882 $ 0.00882 Lær mer om Ordify (ORFY) pris

Ordify (ORFY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ordify (ORFY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORFY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORFY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORFYs tokenomics, kan du utforske ORFY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ORFY Interessert i å legge til Ordify (ORFY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ORFY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ORFY på MEXC nå!

Ordify (ORFY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ORFY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ORFY nå!

ORFY prisforutsigelse Vil du vite hvor ORFY kan være på vei? Vår ORFY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORFY tokenets prisforutsigelse nå!

