Hva er Ordify (ORFY)

Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality.

Ordify er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ordify investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ORFY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Ordify på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ordify kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ordify Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ordify (ORFY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ordify (ORFY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ordify.

Sjekk Ordifyprisprognosen nå!

Ordify (ORFY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ordify (ORFY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORFY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ordify (ORFY)

Leter du etter hvordan du kjøperOrdify? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ordify på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ORFY til lokale valutaer

Prøv konverting

Ordify Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ordify, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Ordify Hvor mye er Ordify (ORFY) verdt i dag? Live ORFY prisen i USD er 0.0087 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ORFY-til-USD-pris? $ 0.0087 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ORFY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Ordify? Markedsverdien for ORFY er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ORFY? Den sirkulerende forsyningen av ORFY er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORFY ? ORFY oppnådde en ATH-pris på 1.2616700596362895 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ORFY? ORFY så en ATL-pris på 0.007341692536191892 USD . Hva er handelsvolumet til ORFY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORFY er $ 58.78K USD . Vil ORFY gå høyere i år? ORFY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORFY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Ordify (ORFY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

