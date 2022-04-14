Ordiswap (ORDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ordiswap (ORDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ordiswap (ORDS) Informasjon A groundbreaking protocol set to redefine liquidity dynamics on Bitcoin's native layer through the innovative fusion of the BRC-20 standard and Ordinals. Offisiell nettside: https://ordiswap.fi/ Teknisk dokument: https://ordiswap.gitbook.io/ordiswap/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8ab2ff0116a279a99950c66a12298962d152b83c

Ordiswap (ORDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ordiswap (ORDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 872.40K $ 872.40K $ 872.40K All-time high: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 All-Time Low: $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 Nåværende pris: $ 0.0008742 $ 0.0008742 $ 0.0008742 Lær mer om Ordiswap (ORDS) pris

Ordiswap (ORDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ordiswap (ORDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORDSs tokenomics, kan du utforske ORDS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ORDS Interessert i å legge til Ordiswap (ORDS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ORDS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Ordiswap (ORDS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ORDS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ORDS nå!

ORDS prisforutsigelse Vil du vite hvor ORDS kan være på vei? Vår ORDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORDS tokenets prisforutsigelse nå!

