OraiDEX (ORAIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OraiDEX (ORAIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OraiDEX (ORAIX) Informasjon Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed. Offisiell nettside: https://oraidex.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2d869aE129e308F94Cc47E66eaefb448CEe0d03e Kjøp ORAIX nå!

OraiDEX (ORAIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OraiDEX (ORAIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 780.00K $ 780.00K $ 780.00K All-time high: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 All-Time Low: $ 0.000870082373039555 $ 0.000870082373039555 $ 0.000870082373039555 Nåværende pris: $ 0.00078 $ 0.00078 $ 0.00078 Lær mer om OraiDEX (ORAIX) pris

OraiDEX (ORAIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OraiDEX (ORAIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORAIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORAIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORAIXs tokenomics, kan du utforske ORAIX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ORAIX Interessert i å legge til OraiDEX (ORAIX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ORAIX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ORAIX på MEXC nå!

OraiDEX (ORAIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ORAIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ORAIX nå!

ORAIX prisforutsigelse Vil du vite hvor ORAIX kan være på vei? Vår ORAIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORAIX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!