ONTP (ONTP) Informasjon ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monitiization. Offisiell nettside: https://www.ontactprotocol.io/ Teknisk dokument: https://ontactprotocol-team.gitbook.io/ontactprotocol_en/

ONTP (ONTP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ONTP (ONTP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: -- -- -- All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: -- -- -- Lær mer om ONTP (ONTP) pris

ONTP (ONTP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ONTP (ONTP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONTP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONTP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONTPs tokenomics, kan du utforske ONTP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ONTP Interessert i å legge til ONTP (ONTP) i porteføljen din?

ONTP (ONTP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ONTP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ONTP prisforutsigelse Vil du vite hvor ONTP kan være på vei? Vår ONTP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

