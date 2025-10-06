Hva er ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk ONTP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ONTACT Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ONTACT Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ONTACT Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ONTACT Protocol (ONTP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ONTACT Protocol (ONTP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ONTACT Protocol.

Sjekk ONTACT Protocolprisprognosen nå!

ONTACT Protocol (ONTP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ONTACT Protocol (ONTP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONTP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ONTACT Protocol (ONTP)

Leter du etter hvordan du kjøperONTACT Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ONTACT Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ONTP til lokale valutaer

Prøv konverting

ONTACT Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ONTACT Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ONTACT Protocol Hvor mye er ONTACT Protocol (ONTP) verdt i dag? Live ONTP prisen i USD er 0.00112 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ONTP-til-USD-pris? $ 0.00112 . Hva er markedsverdien for ONTACT Protocol? Markedsverdien for ONTP er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ONTP? Den sirkulerende forsyningen av ONTP er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONTP ? ONTP oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ONTP? ONTP så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til ONTP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONTP er $ 42.58K USD .

