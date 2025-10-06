Dagens ONTACT Protocol livepris er 0.00112 USD. Spor prisoppdateringer for ONTP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONTP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ONTACT Protocol livepris er 0.00112 USD. Spor prisoppdateringer for ONTP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONTP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ONTACT Protocol Logo

ONTACT Protocol Pris(ONTP)

1 ONTP til USD livepris:

$0.00112
0.00%1D
USD
ONTACT Protocol (ONTP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 19:49:31 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00081
24 timer lav
$ 0.00118
24 timer høy

$ 0.00081
$ 0.00118
--
--
-1.76%

0.00%

+7.69%

+7.69%

ONTACT Protocol (ONTP) sanntidsprisen er $ 0.00112. I løpet av de siste 24 timene har ONTP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00081 og et toppnivå på $ 0.00118, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONTP endret seg med -1.76% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +7.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ONTACT Protocol (ONTP) Markedsinformasjon

--
$ 42.58K
$ 2.13M
--
1,900,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på ONTACT Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 42.58K. Den sirkulerende forsyningen på ONTP er --, med en total tilgang på 1900000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.13M.

ONTACT Protocol (ONTP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ONTACT Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00079-41.37%
60 dager$ -0.00261-69.98%
90 dager$ -0.0087-88.60%
ONTACT Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ONTP en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ONTACT Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00079 (-41.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ONTACT Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ONTP en endring på $ -0.00261 (-69.98%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ONTACT Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0087-88.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ONTACT Protocol (ONTP)?

Sjekk ut ONTACT Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ONTACT Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ONTP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ONTACT Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ONTACT Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ONTACT Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ONTACT Protocol (ONTP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ONTACT Protocol (ONTP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ONTACT Protocol.

Sjekk ONTACT Protocolprisprognosen nå!

ONTACT Protocol (ONTP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ONTACT Protocol (ONTP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONTP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ONTACT Protocol (ONTP)

Leter du etter hvordan du kjøperONTACT Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ONTACT Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ONTP til lokale valutaer

ONTACT Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ONTACT Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ONTACT Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ONTACT Protocol

Hvor mye er ONTACT Protocol (ONTP) verdt i dag?
Live ONTP prisen i USD er 0.00112 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ONTP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ONTP til USD er $ 0.00112. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ONTACT Protocol?
Markedsverdien for ONTP er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ONTP?
Den sirkulerende forsyningen av ONTP er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONTP ?
ONTP oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ONTP?
ONTP så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til ONTP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONTP er $ 42.58K USD.
Vil ONTP gå høyere i år?
ONTP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ONTP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

