Open Meta City (OMZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Open Meta City (OMZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Open Meta City (OMZ) Informasjon Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities. Offisiell nettside: https://openmeta.city Teknisk dokument: https://openmetacity.gitbook.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676 Kjøp OMZ nå!

Open Meta City (OMZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Open Meta City (OMZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M All-time high: $ 1 $ 1 $ 1 All-Time Low: $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 Nåværende pris: $ 0.03784 $ 0.03784 $ 0.03784 Lær mer om Open Meta City (OMZ) pris

Open Meta City (OMZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Open Meta City (OMZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMZs tokenomics, kan du utforske OMZ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OMZ Interessert i å legge til Open Meta City (OMZ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OMZ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OMZ på MEXC nå!

Open Meta City (OMZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OMZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OMZ nå!

OMZ prisforutsigelse Vil du vite hvor OMZ kan være på vei? Vår OMZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OMZ tokenets prisforutsigelse nå!

