Hva er Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Open Meta City investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OMZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Open Meta City på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Open Meta City kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Open Meta City Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Open Meta City (OMZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Open Meta City (OMZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Open Meta City.

Sjekk Open Meta Cityprisprognosen nå!

Open Meta City (OMZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Open Meta City (OMZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Open Meta City (OMZ)

Leter du etter hvordan du kjøperOpen Meta City? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Open Meta City på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OMZ til lokale valutaer

Prøv konverting

Open Meta City Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Open Meta City, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Open Meta City Hvor mye er Open Meta City (OMZ) verdt i dag? Live OMZ prisen i USD er 0.03782 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OMZ-til-USD-pris? $ 0.03782 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OMZ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Open Meta City? Markedsverdien for OMZ er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OMZ? Den sirkulerende forsyningen av OMZ er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMZ ? OMZ oppnådde en ATH-pris på 0.3095626418388605 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OMZ? OMZ så en ATL-pris på 0.024197755028998087 USD . Hva er handelsvolumet til OMZ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMZ er $ 50.32K USD . Vil OMZ gå høyere i år? OMZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMZ prisprognosen for en mer grundig analyse.

