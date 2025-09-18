Dagens Open Meta City livepris er 0.03782 USD. Spor prisoppdateringer for OMZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Open Meta City livepris er 0.03782 USD. Spor prisoppdateringer for OMZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OMZ

OMZ Prisinformasjon

OMZ teknisk dokument

OMZ Offisiell nettside

OMZ tokenomics

OMZ Prisprognose

OMZ-historikk

OMZ Kjøpeguide

OMZ-til-fiat-valutakonverter

OMZ Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Open Meta City Logo

Open Meta City Pris(OMZ)

1 OMZ til USD livepris:

$0.03782
$0.03782$0.03782
-0.05%1D
USD
Open Meta City (OMZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:40 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03779
$ 0.03779$ 0.03779
24 timer lav
$ 0.03785
$ 0.03785$ 0.03785
24 timer høy

$ 0.03779
$ 0.03779$ 0.03779

$ 0.03785
$ 0.03785$ 0.03785

$ 0.3095626418388605
$ 0.3095626418388605$ 0.3095626418388605

$ 0.024197755028998087
$ 0.024197755028998087$ 0.024197755028998087

-0.03%

-0.05%

-1.69%

-1.69%

Open Meta City (OMZ) sanntidsprisen er $ 0.03782. I løpet av de siste 24 timene har OMZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03779 og et toppnivå på $ 0.03785, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMZ er $ 0.3095626418388605, mens den rekordlave prisen er $ 0.024197755028998087.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMZ endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -1.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Open Meta City (OMZ) Markedsinformasjon

No.8323

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 50.32K
$ 50.32K$ 50.32K

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Open Meta City er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 50.32K. Den sirkulerende forsyningen på OMZ er 0.00, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.56M.

Open Meta City (OMZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Open Meta City for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000189-0.05%
30 dager$ -0.00118-3.03%
60 dager$ -0.00222-5.55%
90 dager$ -0.00189-4.76%
Open Meta City Prisendring i dag

I dag registrerte OMZ en endring på $ -0.0000189 (-0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Open Meta City 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00118 (-3.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Open Meta City 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OMZ en endring på $ -0.00222 (-5.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Open Meta City 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00189-4.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Open Meta City (OMZ)?

Sjekk ut Open Meta City Prishistorikk-siden nå.

Hva er Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Open Meta City investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OMZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Open Meta City på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Open Meta City kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Open Meta City Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Open Meta City (OMZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Open Meta City (OMZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Open Meta City.

Sjekk Open Meta Cityprisprognosen nå!

Open Meta City (OMZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Open Meta City (OMZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Open Meta City (OMZ)

Leter du etter hvordan du kjøperOpen Meta City? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Open Meta City på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OMZ til lokale valutaer

1 Open Meta City(OMZ) til VND
995.2333
1 Open Meta City(OMZ) til AUD
A$0.0571082
1 Open Meta City(OMZ) til GBP
0.0279868
1 Open Meta City(OMZ) til EUR
0.032147
1 Open Meta City(OMZ) til USD
$0.03782
1 Open Meta City(OMZ) til MYR
RM0.158844
1 Open Meta City(OMZ) til TRY
1.5646134
1 Open Meta City(OMZ) til JPY
¥5.55954
1 Open Meta City(OMZ) til ARS
ARS$55.7814744
1 Open Meta City(OMZ) til RUB
3.15797
1 Open Meta City(OMZ) til INR
3.3315638
1 Open Meta City(OMZ) til IDR
Rp630.3330812
1 Open Meta City(OMZ) til KRW
52.8209248
1 Open Meta City(OMZ) til PHP
2.1587656
1 Open Meta City(OMZ) til EGP
￡E.1.821033
1 Open Meta City(OMZ) til BRL
R$0.2012024
1 Open Meta City(OMZ) til CAD
C$0.0518134
1 Open Meta City(OMZ) til BDT
4.6042068
1 Open Meta City(OMZ) til NGN
56.5318232
1 Open Meta City(OMZ) til COP
$147.734375
1 Open Meta City(OMZ) til ZAR
R.0.656177
1 Open Meta City(OMZ) til UAH
1.5627224
1 Open Meta City(OMZ) til TZS
T.Sh.93.6135768
1 Open Meta City(OMZ) til VES
Bs6.16466
1 Open Meta City(OMZ) til CLP
$36.1181
1 Open Meta City(OMZ) til PKR
Rs10.7348288
1 Open Meta City(OMZ) til KZT
20.4761262
1 Open Meta City(OMZ) til THB
฿1.2041888
1 Open Meta City(OMZ) til TWD
NT$1.1432986
1 Open Meta City(OMZ) til AED
د.إ0.1387994
1 Open Meta City(OMZ) til CHF
Fr0.0298778
1 Open Meta City(OMZ) til HKD
HK$0.2938614
1 Open Meta City(OMZ) til AMD
֏14.473714
1 Open Meta City(OMZ) til MAD
.د.م0.3411364
1 Open Meta City(OMZ) til MXN
$0.6962662
1 Open Meta City(OMZ) til SAR
ريال0.141825
1 Open Meta City(OMZ) til ETB
Br5.4298174
1 Open Meta City(OMZ) til KES
KSh4.8855876
1 Open Meta City(OMZ) til JOD
د.أ0.02681438
1 Open Meta City(OMZ) til PLN
0.1369084
1 Open Meta City(OMZ) til RON
лв0.1633824
1 Open Meta City(OMZ) til SEK
kr0.3558862
1 Open Meta City(OMZ) til BGN
лв0.0627812
1 Open Meta City(OMZ) til HUF
Ft12.577041
1 Open Meta City(OMZ) til CZK
0.7817394
1 Open Meta City(OMZ) til KWD
د.ك0.0115351
1 Open Meta City(OMZ) til ILS
0.1259406
1 Open Meta City(OMZ) til BOB
Bs0.2613362
1 Open Meta City(OMZ) til AZN
0.064294
1 Open Meta City(OMZ) til TJS
SM0.3539952
1 Open Meta City(OMZ) til GEL
0.102114
1 Open Meta City(OMZ) til AOA
Kz34.4755774
1 Open Meta City(OMZ) til BHD
.د.ب0.01425814
1 Open Meta City(OMZ) til BMD
$0.03782
1 Open Meta City(OMZ) til DKK
kr0.240157
1 Open Meta City(OMZ) til HNL
L0.9912622
1 Open Meta City(OMZ) til MUR
1.7147588
1 Open Meta City(OMZ) til NAD
$0.656177
1 Open Meta City(OMZ) til NOK
kr0.3759308
1 Open Meta City(OMZ) til NZD
$0.064294
1 Open Meta City(OMZ) til PAB
B/.0.03782
1 Open Meta City(OMZ) til PGK
K0.1580876
1 Open Meta City(OMZ) til QAR
ر.ق0.1372866
1 Open Meta City(OMZ) til RSD
дин.3.7729232
1 Open Meta City(OMZ) til UZS
soʻm466.9132394
1 Open Meta City(OMZ) til ALL
L3.1186372
1 Open Meta City(OMZ) til ANG
ƒ0.0676978
1 Open Meta City(OMZ) til AWG
ƒ0.068076
1 Open Meta City(OMZ) til BBD
$0.07564
1 Open Meta City(OMZ) til BAM
KM0.0627812
1 Open Meta City(OMZ) til BIF
Fr112.8927
1 Open Meta City(OMZ) til BND
$0.0484096
1 Open Meta City(OMZ) til BSD
$0.03782
1 Open Meta City(OMZ) til JMD
$6.0667062
1 Open Meta City(OMZ) til KHR
151.8873892
1 Open Meta City(OMZ) til KMF
Fr15.80876
1 Open Meta City(OMZ) til LAK
822.1738966
1 Open Meta City(OMZ) til LKR
Rs11.4397936
1 Open Meta City(OMZ) til MDL
L0.62403
1 Open Meta City(OMZ) til MGA
Ar167.3448014
1 Open Meta City(OMZ) til MOP
P0.3029382
1 Open Meta City(OMZ) til MVR
0.578646
1 Open Meta City(OMZ) til MWK
MK65.6596802
1 Open Meta City(OMZ) til MZN
MT2.416698
1 Open Meta City(OMZ) til NPR
Rs5.3295944
1 Open Meta City(OMZ) til PYG
270.11044
1 Open Meta City(OMZ) til RWF
Fr54.80118
1 Open Meta City(OMZ) til SBD
$0.310124
1 Open Meta City(OMZ) til SCR
0.5756204
1 Open Meta City(OMZ) til SRD
$1.4405638
1 Open Meta City(OMZ) til SVC
$0.330925
1 Open Meta City(OMZ) til SZL
L0.656177
1 Open Meta City(OMZ) til TMT
m0.13237
1 Open Meta City(OMZ) til TND
د.ت0.1100562
1 Open Meta City(OMZ) til TTD
$0.2560414
1 Open Meta City(OMZ) til UGX
Sh132.67256
1 Open Meta City(OMZ) til XAF
Fr21.10356
1 Open Meta City(OMZ) til XCD
$0.102114
1 Open Meta City(OMZ) til XOF
Fr21.10356
1 Open Meta City(OMZ) til XPF
Fr3.81982
1 Open Meta City(OMZ) til BWP
P0.5037624
1 Open Meta City(OMZ) til BZD
$0.0760182
1 Open Meta City(OMZ) til CVE
$3.5467596
1 Open Meta City(OMZ) til DJF
Fr6.73196
1 Open Meta City(OMZ) til DOP
$2.3455964
1 Open Meta City(OMZ) til DZD
د.ج4.899581
1 Open Meta City(OMZ) til FJD
$0.085095
1 Open Meta City(OMZ) til GNF
Fr328.8449
1 Open Meta City(OMZ) til GTQ
Q0.2897012
1 Open Meta City(OMZ) til GYD
$7.9153478
1 Open Meta City(OMZ) til ISK
kr4.57622

Open Meta City Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Open Meta City, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Open Meta City nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Open Meta City

Hvor mye er Open Meta City (OMZ) verdt i dag?
Live OMZ prisen i USD er 0.03782 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OMZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OMZ til USD er $ 0.03782. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Open Meta City?
Markedsverdien for OMZ er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OMZ?
Den sirkulerende forsyningen av OMZ er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMZ ?
OMZ oppnådde en ATH-pris på 0.3095626418388605 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OMZ?
OMZ så en ATL-pris på 0.024197755028998087 USD.
Hva er handelsvolumet til OMZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMZ er $ 50.32K USD.
Vil OMZ gå høyere i år?
OMZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:40 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OMZ-til-USD-kalkulator

Beløp

OMZ
OMZ
USD
USD

1 OMZ = 0.03782 USD

Handle OMZ

OMZUSDT
$0.03782
$0.03782$0.03782
-0.02%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker