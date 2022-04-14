Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Doge Eat Doge (OMNOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Doge Eat Doge (OMNOM) Informasjon Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Offisiell nettside: https://omnomtoken.dog/ Blokkutforsker: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Kjøp OMNOM nå!

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Doge Eat Doge (OMNOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.74M $ 12.74M $ 12.74M All-time high: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 All-Time Low: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Nåværende pris: $ 0.0000000127422 $ 0.0000000127422 $ 0.0000000127422 Lær mer om Doge Eat Doge (OMNOM) pris

Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Doge Eat Doge (OMNOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMNOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMNOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMNOMs tokenomics, kan du utforske OMNOM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OMNOM Interessert i å legge til Doge Eat Doge (OMNOM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OMNOM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OMNOM på MEXC nå!

Doge Eat Doge (OMNOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OMNOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OMNOM nå!

OMNOM prisforutsigelse Vil du vite hvor OMNOM kan være på vei? Vår OMNOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OMNOM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!