Dagens Doge Eat Doge livepris er 0.0000000142447 USD. Spor prisoppdateringer for OMNOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMNOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Doge Eat Doge Pris(OMNOM)

1 OMNOM til USD livepris:

$0.0000000142447
-0.39%1D
USD
Doge Eat Doge (OMNOM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:28:42 (UTC+8)

Doge Eat Doge (OMNOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000000140103
24 timer lav
$ 0.000000015455
24 timer høy

$ 0.0000000140103
$ 0.000000015455
$ 0.00000027331028739
$ 0.000000000391902867
-0.15%

-0.38%

+0.84%

+0.84%

Doge Eat Doge (OMNOM) sanntidsprisen er $ 0.0000000142447. I løpet av de siste 24 timene har OMNOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000000140103 og et toppnivå på $ 0.000000015455, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMNOM er $ 0.00000027331028739, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000391902867.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMNOM endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og +0.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doge Eat Doge (OMNOM) Markedsinformasjon

No.1496

$ 4.42M
$ 62.87K
$ 14.24M
310.00T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
31.00%

DOGECHAIN

Nåværende markedsverdi på Doge Eat Doge er $ 4.42M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.87K. Den sirkulerende forsyningen på OMNOM er 310.00T, med en total tilgang på 1000000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.24M.

Doge Eat Doge (OMNOM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Doge Eat Doge for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000000055772-0.38%
30 dager$ -0.0000000008517-5.65%
60 dager$ -0.0000000106088-42.69%
90 dager$ +0.0000000067219+89.35%
Doge Eat Doge Prisendring i dag

I dag registrerte OMNOM en endring på $ -0.000000000055772 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Doge Eat Doge 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000008517 (-5.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Doge Eat Doge 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OMNOM en endring på $ -0.0000000106088 (-42.69%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Doge Eat Doge 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000000067219+89.35% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Doge Eat Doge (OMNOM)?

Sjekk ut Doge Eat Doge Prishistorikk-siden nå.

Hva er Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Doge Eat Doge er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Doge Eat Doge investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OMNOM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Doge Eat Doge på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Doge Eat Doge kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Doge Eat Doge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Doge Eat Doge (OMNOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Doge Eat Doge (OMNOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Doge Eat Doge.

Sjekk Doge Eat Dogeprisprognosen nå!

Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Doge Eat Doge (OMNOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMNOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Doge Eat Doge (OMNOM)

Leter du etter hvordan du kjøperDoge Eat Doge? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Doge Eat Doge på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OMNOM til lokale valutaer

Doge Eat Doge Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Doge Eat Doge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Doge Eat Doge nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Doge Eat Doge

Hvor mye er Doge Eat Doge (OMNOM) verdt i dag?
Live OMNOM prisen i USD er 0.0000000142447 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OMNOM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OMNOM til USD er $ 0.0000000142447. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Doge Eat Doge?
Markedsverdien for OMNOM er $ 4.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OMNOM?
Den sirkulerende forsyningen av OMNOM er 310.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMNOM ?
OMNOM oppnådde en ATH-pris på 0.00000027331028739 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OMNOM?
OMNOM så en ATL-pris på 0.000000000391902867 USD.
Hva er handelsvolumet til OMNOM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMNOM er $ 62.87K USD.
Vil OMNOM gå høyere i år?
OMNOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMNOM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

