OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OMNIA Protocol (OMNIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OMNIA Protocol (OMNIA) Informasjon OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Offisiell nettside: https://omniatech.io Teknisk dokument: https://whitepaper.omniatech.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Kjøp OMNIA nå!

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OMNIA Protocol (OMNIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 713.00K $ 713.00K $ 713.00K All-time high: $ 1.9103 $ 1.9103 $ 1.9103 All-Time Low: $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 $ 0.006599204385962569 Nåværende pris: $ 0.00713 $ 0.00713 $ 0.00713 Lær mer om OMNIA Protocol (OMNIA) pris

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OMNIA Protocol (OMNIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMNIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMNIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMNIAs tokenomics, kan du utforske OMNIA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OMNIA Interessert i å legge til OMNIA Protocol (OMNIA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OMNIA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OMNIA på MEXC nå!

OMNIA Protocol (OMNIA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OMNIA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OMNIA nå!

OMNIA prisforutsigelse Vil du vite hvor OMNIA kan være på vei? Vår OMNIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OMNIA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!