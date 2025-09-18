Dagens OMNIA Protocol livepris er 0.00723 USD. Spor prisoppdateringer for OMNIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMNIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OMNIA Protocol livepris er 0.00723 USD. Spor prisoppdateringer for OMNIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMNIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OMNIA

OMNIA Prisinformasjon

OMNIA teknisk dokument

OMNIA Offisiell nettside

OMNIA tokenomics

OMNIA Prisprognose

OMNIA-historikk

OMNIA Kjøpeguide

OMNIA-til-fiat-valutakonverter

OMNIA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

OMNIA Protocol Logo

OMNIA Protocol Pris(OMNIA)

1 OMNIA til USD livepris:

$0.00723
$0.00723$0.00723
-0.13%1D
USD
OMNIA Protocol (OMNIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:33 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00723
$ 0.00723$ 0.00723
24 timer lav
$ 0.00743
$ 0.00743$ 0.00743
24 timer høy

$ 0.00723
$ 0.00723$ 0.00723

$ 0.00743
$ 0.00743$ 0.00743

$ 1.8747107834267112
$ 1.8747107834267112$ 1.8747107834267112

$ 0.006599204385962569
$ 0.006599204385962569$ 0.006599204385962569

-0.14%

-0.13%

-8.95%

-8.95%

OMNIA Protocol (OMNIA) sanntidsprisen er $ 0.00723. I løpet av de siste 24 timene har OMNIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00723 og et toppnivå på $ 0.00743, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMNIA er $ 1.8747107834267112, mens den rekordlave prisen er $ 0.006599204385962569.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMNIA endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og -8.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OMNIA Protocol (OMNIA) Markedsinformasjon

No.4639

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.05K
$ 25.05K$ 25.05K

$ 723.00K
$ 723.00K$ 723.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på OMNIA Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 25.05K. Den sirkulerende forsyningen på OMNIA er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 723.00K.

OMNIA Protocol (OMNIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OMNIA Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000094-0.13%
30 dager$ -0.00336-31.73%
60 dager$ -0.00797-52.44%
90 dager$ -0.00597-45.23%
OMNIA Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte OMNIA en endring på $ -0.0000094 (-0.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OMNIA Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00336 (-31.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OMNIA Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OMNIA en endring på $ -0.00797 (-52.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OMNIA Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00597-45.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OMNIA Protocol (OMNIA)?

Sjekk ut OMNIA Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er OMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

OMNIA Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OMNIA Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OMNIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OMNIA Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OMNIA Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OMNIA Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OMNIA Protocol (OMNIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OMNIA Protocol (OMNIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OMNIA Protocol.

Sjekk OMNIA Protocolprisprognosen nå!

OMNIA Protocol (OMNIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OMNIA Protocol (OMNIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMNIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OMNIA Protocol (OMNIA)

Leter du etter hvordan du kjøperOMNIA Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OMNIA Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OMNIA til lokale valutaer

1 OMNIA Protocol(OMNIA) til VND
190.25745
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til AUD
A$0.0109173
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til GBP
0.0053502
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til EUR
0.0061455
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til USD
$0.00723
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MYR
RM0.030366
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til TRY
0.2991051
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til JPY
¥1.06281
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til ARS
ARS$10.6636716
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til RUB
0.603705
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til INR
0.6368907
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til IDR
Rp120.4999518
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til KRW
10.0977072
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til PHP
0.4126884
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til EGP
￡E.0.3481245
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BRL
R$0.0384636
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til CAD
C$0.0099051
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BDT
0.8801802
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til NGN
10.8071148
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til COP
$28.2421875
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til ZAR
R.0.1254405
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til UAH
0.2987436
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til TZS
T.Sh.17.8959852
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til VES
Bs1.17849
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til CLP
$6.90465
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til PKR
Rs2.0521632
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til KZT
3.9143943
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til THB
฿0.2302032
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til TWD
NT$0.2185629
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til AED
د.إ0.0265341
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til CHF
Fr0.0057117
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til HKD
HK$0.0561771
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til AMD
֏2.766921
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MAD
.د.م0.0652146
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MXN
$0.1331043
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til SAR
ريال0.0271125
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til ETB
Br1.0380111
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til KES
KSh0.9339714
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til JOD
د.أ0.00512607
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til PLN
0.0261726
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til RON
лв0.0312336
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til SEK
kr0.0680343
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BGN
лв0.0120018
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til HUF
Ft2.4043365
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til CZK
0.1494441
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til KWD
د.ك0.00220515
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til ILS
0.0240759
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BOB
Bs0.0499593
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til AZN
0.012291
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til TJS
SM0.0676728
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til GEL
0.019521
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til AOA
Kz6.5906511
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BHD
.د.ب0.00272571
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BMD
$0.00723
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til DKK
kr0.0459105
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til HNL
L0.1894983
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MUR
0.3278082
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til NAD
$0.1254405
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til NOK
kr0.0718662
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til NZD
$0.012291
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til PAB
B/.0.00723
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til PGK
K0.0302214
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til QAR
ر.ق0.0262449
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til RSD
дин.0.7212648
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til UZS
soʻm89.2591941
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til ALL
L0.5961858
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til ANG
ƒ0.0129417
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til AWG
ƒ0.013014
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BBD
$0.01446
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BAM
KM0.0120018
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BIF
Fr21.58155
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BND
$0.0092544
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BSD
$0.00723
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til JMD
$1.1597643
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til KHR
29.0361138
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til KMF
Fr3.02214
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til LAK
157.1739099
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til LKR
Rs2.1869304
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MDL
L0.119295
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MGA
Ar31.9910871
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MOP
P0.0579123
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MVR
0.110619
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MWK
MK12.5520753
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til MZN
MT0.461997
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til NPR
Rs1.0188516
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til PYG
51.63666
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til RWF
Fr10.47627
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til SBD
$0.059286
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til SCR
0.1100406
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til SRD
$0.2753907
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til SVC
$0.0632625
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til SZL
L0.1254405
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til TMT
m0.025305
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til TND
د.ت0.0210393
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til TTD
$0.0489471
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til UGX
Sh25.36284
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til XAF
Fr4.03434
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til XCD
$0.019521
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til XOF
Fr4.03434
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til XPF
Fr0.73023
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BWP
P0.0963036
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til BZD
$0.0145323
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til CVE
$0.6780294
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til DJF
Fr1.28694
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til DOP
$0.4484046
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til DZD
د.ج0.9366465
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til FJD
$0.0162675
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til GNF
Fr62.86485
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til GTQ
Q0.0553818
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til GYD
$1.5131667
1 OMNIA Protocol(OMNIA) til ISK
kr0.87483

OMNIA Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OMNIA Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OMNIA Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OMNIA Protocol

Hvor mye er OMNIA Protocol (OMNIA) verdt i dag?
Live OMNIA prisen i USD er 0.00723 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OMNIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OMNIA til USD er $ 0.00723. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OMNIA Protocol?
Markedsverdien for OMNIA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OMNIA?
Den sirkulerende forsyningen av OMNIA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMNIA ?
OMNIA oppnådde en ATH-pris på 1.8747107834267112 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OMNIA?
OMNIA så en ATL-pris på 0.006599204385962569 USD.
Hva er handelsvolumet til OMNIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMNIA er $ 25.05K USD.
Vil OMNIA gå høyere i år?
OMNIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMNIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:43:33 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OMNIA-til-USD-kalkulator

Beløp

OMNIA
OMNIA
USD
USD

1 OMNIA = 0.00723 USD

Handle OMNIA

OMNIAUSDT
$0.00723
$0.00723$0.00723
-0.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker