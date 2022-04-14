Omni Network (OMNI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Omni Network (OMNI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Omni Network (OMNI) Informasjon Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Offisiell nettside: https://omni.network/ Teknisk dokument: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Kjøp OMNI nå!

Omni Network (OMNI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Omni Network (OMNI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 145.43M $ 145.43M $ 145.43M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 34.48M $ 34.48M $ 34.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 421.80M $ 421.80M $ 421.80M All-time high: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 All-Time Low: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Nåværende pris: $ 4.218 $ 4.218 $ 4.218 Lær mer om Omni Network (OMNI) pris

Omni Network (OMNI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Omni Network (OMNI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMNI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMNI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMNIs tokenomics, kan du utforske OMNI tokenets livepris!

