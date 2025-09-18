Dagens Omni Network livepris er 4.198 USD. Spor prisoppdateringer for OMNI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMNI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Omni Network livepris er 4.198 USD. Spor prisoppdateringer for OMNI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OMNI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$4.204
-2.16%1D
Omni Network (OMNI) Live prisdiagram
Omni Network (OMNI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.774
24 timer lav
$ 4.482
24 timer høy

$ 3.774
$ 4.482
$ 29.92704350233133
$ 1.3721862533418974
-1.74%

-2.16%

+20.35%

+20.35%

Omni Network (OMNI) sanntidsprisen er $ 4.198. I løpet av de siste 24 timene har OMNI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.774 og et toppnivå på $ 4.482, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OMNI er $ 29.92704350233133, mens den rekordlave prisen er $ 1.3721862533418974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OMNI endret seg med -1.74% i løpet av den siste timen, -2.16% over 24 timer og +20.35% i løpet av de siste 7 dagene.

Omni Network (OMNI) Markedsinformasjon

No.305

$ 144.74M
$ 10.45M
$ 419.80M
34.48M
100,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på Omni Network er $ 144.74M, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.45M. Den sirkulerende forsyningen på OMNI er 34.48M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 419.80M.

Omni Network (OMNI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Omni Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.09281-2.16%
30 dager$ +0.447+11.91%
60 dager$ +1.566+59.49%
90 dager$ +2.698+179.86%
Omni Network Prisendring i dag

I dag registrerte OMNI en endring på $ -0.09281 (-2.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Omni Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.447 (+11.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Omni Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OMNI en endring på $ +1.566 (+59.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Omni Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2.698+179.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Omni Network (OMNI)?

Sjekk ut Omni Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Omni Network investeringene dine effektivt.

I tillegg kan du:
- Sjekk OMNI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Omni Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Omni Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Omni Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Omni Network (OMNI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Omni Network (OMNI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Omni Network.

Sjekk Omni Networkprisprognosen nå!

Omni Network (OMNI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Omni Network (OMNI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

Hvordan kjøpe Omni Network (OMNI)

Leter du etter hvordan du kjøperOmni Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Omni Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

OMNI til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Omni Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Omni Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Omni Network

Hvor mye er Omni Network (OMNI) verdt i dag?
Live OMNI prisen i USD er 4.198 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OMNI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OMNI til USD er $ 4.198. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Omni Network?
Markedsverdien for OMNI er $ 144.74M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OMNI?
Den sirkulerende forsyningen av OMNI er 34.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMNI ?
OMNI oppnådde en ATH-pris på 29.92704350233133 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OMNI?
OMNI så en ATL-pris på 1.3721862533418974 USD.
Hva er handelsvolumet til OMNI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMNI er $ 10.45M USD.
Vil OMNI gå høyere i år?
OMNI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMNI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

