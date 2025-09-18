Hva er Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Omni Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OMNI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Omni Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Omni Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Omni Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Omni Network (OMNI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Omni Network (OMNI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Omni Network.

Sjekk Omni Networkprisprognosen nå!

Omni Network (OMNI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Omni Network (OMNI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OMNI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Omni Network (OMNI)

Leter du etter hvordan du kjøperOmni Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Omni Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OMNI til lokale valutaer

Prøv konverting

Omni Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Omni Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Omni Network Hvor mye er Omni Network (OMNI) verdt i dag? Live OMNI prisen i USD er 4.198 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OMNI-til-USD-pris? $ 4.198 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OMNI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Omni Network? Markedsverdien for OMNI er $ 144.74M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OMNI? Den sirkulerende forsyningen av OMNI er 34.48M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOMNI ? OMNI oppnådde en ATH-pris på 29.92704350233133 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OMNI? OMNI så en ATL-pris på 1.3721862533418974 USD . Hva er handelsvolumet til OMNI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OMNI er $ 10.45M USD . Vil OMNI gå høyere i år? OMNI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OMNI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Omni Network (OMNI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?