Space Nation (OIK) Informasjon Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Offisiell nettside: https://spacenation.online/ Teknisk dokument: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 Kjøp OIK nå!

Space Nation (OIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Space Nation (OIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 248.63M $ 248.63M $ 248.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.57M $ 19.57M $ 19.57M All-time high: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 All-Time Low: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 Nåværende pris: $ 0.01957 $ 0.01957 $ 0.01957 Lær mer om Space Nation (OIK) pris

Space Nation (OIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Space Nation (OIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OIKs tokenomics, kan du utforske OIK tokenets livepris!

Space Nation (OIK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OIK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OIK nå!

OIK prisforutsigelse Vil du vite hvor OIK kan være på vei? Vår OIK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OIK tokenets prisforutsigelse nå!

