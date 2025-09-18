Dagens Space Nation livepris er 0.02146 USD. Spor prisoppdateringer for OIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Space Nation livepris er 0.02146 USD. Spor prisoppdateringer for OIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Space Nation Pris(OIK)

$0.02144
+5.30%1D
Space Nation (OIK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:14:32 (UTC+8)

Space Nation (OIK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01888
24 timer lav
$ 0.02148
24 timer høy

$ 0.01888
$ 0.02148
$ 0.1858532899761135
$ 0.01431035188800632
+0.98%

+5.30%

-14.13%

-14.13%

Space Nation (OIK) sanntidsprisen er $ 0.02146. I løpet av de siste 24 timene har OIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01888 og et toppnivå på $ 0.02148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OIK er $ 0.1858532899761135, mens den rekordlave prisen er $ 0.01431035188800632.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OIK endret seg med +0.98% i løpet av den siste timen, +5.30% over 24 timer og -14.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Space Nation (OIK) Markedsinformasjon

No.1489

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

$ 108.29K
$ 108.29K$ 108.29K

$ 21.46M
$ 21.46M$ 21.46M

248.63M
248.63M 248.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.86%

ETH

Nåværende markedsverdi på Space Nation er $ 5.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 108.29K. Den sirkulerende forsyningen på OIK er 248.63M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.46M.

Space Nation (OIK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Space Nation for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0010791+5.30%
30 dager$ -0.02867-57.20%
60 dager$ -0.02864-57.17%
90 dager$ -0.05584-72.24%
Space Nation Prisendring i dag

I dag registrerte OIK en endring på $ +0.0010791 (+5.30%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Space Nation 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02867 (-57.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Space Nation 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OIK en endring på $ -0.02864 (-57.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Space Nation 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.05584-72.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Space Nation (OIK)?

Sjekk ut Space Nation Prishistorikk-siden nå.

Hva er Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Space Nation investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OIK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Space Nation på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Space Nation kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Space Nation Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Space Nation (OIK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Space Nation (OIK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Space Nation.

Sjekk Space Nationprisprognosen nå!

Space Nation (OIK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Space Nation (OIK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OIK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Space Nation (OIK)

Leter du etter hvordan du kjøperSpace Nation? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Space Nation på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OIK til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Space Nation, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Space Nation nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Space Nation

Hvor mye er Space Nation (OIK) verdt i dag?
Live OIK prisen i USD er 0.02146 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OIK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OIK til USD er $ 0.02146. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Space Nation?
Markedsverdien for OIK er $ 5.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OIK?
Den sirkulerende forsyningen av OIK er 248.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOIK ?
OIK oppnådde en ATH-pris på 0.1858532899761135 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OIK?
OIK så en ATL-pris på 0.01431035188800632 USD.
Hva er handelsvolumet til OIK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OIK er $ 108.29K USD.
Vil OIK gå høyere i år?
OIK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OIK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:14:32 (UTC+8)

Space Nation (OIK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.02144
