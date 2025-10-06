OHO PLUS pris i dag

Sanntids OHO PLUS (OHO) pris i dag er $ 0.905001, med en 0.66% endring de siste 24 timene. Nåværende OHO til USD konverteringssats er $ 0.905001 per OHO.

OHO PLUS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- OHO. I løpet av de siste 24 timene OHO har den blitt handlet mellom $ 0.884672(laveste) og $ 0.949999 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har OHO beveget seg -0.17% i løpet av den siste timen og +18.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 305.84K.

OHO PLUS (OHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 305.84K$ 305.84K $ 305.84K Fullt utvannet markedsverdi $ 152.04M$ 152.04M $ 152.04M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 168,000,000 168,000,000 168,000,000 Offentlig blokkjede BSC

