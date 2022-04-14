Oggy inu (OGGYETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oggy inu (OGGYETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oggy inu (OGGYETH) Informasjon Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Offisiell nettside: https://oggyinu.com/ Teknisk dokument: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Kjøp OGGYETH nå!

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oggy inu (OGGYETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.25K $ 39.25K $ 39.25K Total forsyning: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Sirkulerende forsyning: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.90K $ 81.90K $ 81.90K All-time high: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 All-Time Low: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Nåværende pris: $ 0.000000195 $ 0.000000195 $ 0.000000195 Lær mer om Oggy inu (OGGYETH) pris

Oggy inu (OGGYETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oggy inu (OGGYETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGGYETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGGYETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGGYETHs tokenomics, kan du utforske OGGYETH tokenets livepris!

Oggy inu (OGGYETH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OGGYETH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OGGYETH nå!

OGGYETH prisforutsigelse Vil du vite hvor OGGYETH kan være på vei? Vår OGGYETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OGGYETH tokenets prisforutsigelse nå!

