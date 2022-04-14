OGCommunity (OGC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OGCommunity (OGC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OGCommunity (OGC) Informasjon OGCommunity is a convenient platform where users from all over the world can communicate, share experience, grow and earn. Users can not only find information about new games, streams, tournaments and other interesting events, but also influence the development of these projects. Offisiell nettside: https://ogcom.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6b01679d4c2f8e34ffab2b822f58d0e6aeebd441 Kjøp OGC nå!

OGCommunity (OGC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OGCommunity (OGC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.51K $ 19.51K $ 19.51K All-time high: $ 0.02782 $ 0.02782 $ 0.02782 All-Time Low: $ 0.000010238166089713 $ 0.000010238166089713 $ 0.000010238166089713 Nåværende pris: $ 0.00002168 $ 0.00002168 $ 0.00002168 Lær mer om OGCommunity (OGC) pris

OGCommunity (OGC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OGCommunity (OGC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OGC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OGC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OGCs tokenomics, kan du utforske OGC tokenets livepris!

OGCommunity (OGC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OGC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OGC nå!

