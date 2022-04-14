OCTA (OCTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OCTA (OCTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OCTA (OCTA) Informasjon OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Offisiell nettside: https://octa.space Teknisk dokument: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://scan.octa.space/ Kjøp OCTA nå!

OCTA (OCTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OCTA (OCTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.71M $ 16.71M $ 16.71M Total forsyning: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M Sirkulerende forsyning: $ 38.97M $ 38.97M $ 38.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.59M $ 20.59M $ 20.59M All-time high: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 All-Time Low: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 Nåværende pris: $ 0.4289 $ 0.4289 $ 0.4289 Lær mer om OCTA (OCTA) pris

OCTA (OCTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OCTA (OCTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCTAs tokenomics, kan du utforske OCTA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OCTA Interessert i å legge til OCTA (OCTA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OCTA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OCTA på MEXC nå!

OCTA (OCTA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OCTA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OCTA nå!

OCTA prisforutsigelse Vil du vite hvor OCTA kan være på vei? Vår OCTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OCTA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!