Orchai (OCH) Informasjon Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms. Offisiell nettside: https://orchai.io Teknisk dokument: https://docs.orchai.io/whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba Kjøp OCH nå!

Orchai (OCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orchai (OCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 570.00K $ 570.00K $ 570.00K All-time high: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 All-Time Low: $ 0.030634500099840034 $ 0.030634500099840034 $ 0.030634500099840034 Nåværende pris: $ 0.0285 $ 0.0285 $ 0.0285 Lær mer om Orchai (OCH) pris

Orchai (OCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orchai (OCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCHs tokenomics, kan du utforske OCH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OCH Interessert i å legge til Orchai (OCH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OCH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OCH på MEXC nå!

Orchai (OCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OCH nå!

OCH prisforutsigelse Vil du vite hvor OCH kan være på vei? Vår OCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OCH tokenets prisforutsigelse nå!

