Hva er Orchai (OCH)

Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms.

Orchai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Orchai (OCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Orchai (OCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Orchai.

Orchai (OCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Orchai (OCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende OCH-til-USD-pris? $ 0.0327 . Hva er markedsverdien for Orchai? Markedsverdien for OCH er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OCH? Den sirkulerende forsyningen av OCH er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOCH ? OCH oppnådde en ATH-pris på 2.0351376309182774 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OCH? OCH så en ATL-pris på 0.030836207114439303 USD . Hva er handelsvolumet til OCH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OCH er $ 64.38K USD .

