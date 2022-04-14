ORBOFI (OBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORBOFI (OBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORBOFI (OBI) Informasjon Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Offisiell nettside: https://www.orbofi.com/ Teknisk dokument: https://wiki.orbofi.com/learn Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Kjøp OBI nå!

ORBOFI (OBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORBOFI (OBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 471.51K $ 471.51K $ 471.51K Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 842.60K $ 842.60K $ 842.60K All-time high: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 All-Time Low: $ 0.000369650979778474 $ 0.000369650979778474 $ 0.000369650979778474 Nåværende pris: $ 0.0004213 $ 0.0004213 $ 0.0004213 Lær mer om ORBOFI (OBI) pris

ORBOFI (OBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORBOFI (OBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OBIs tokenomics, kan du utforske OBI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OBI Interessert i å legge til ORBOFI (OBI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OBI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OBI på MEXC nå!

ORBOFI (OBI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OBI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OBI nå!

OBI prisforutsigelse Vil du vite hvor OBI kan være på vei? Vår OBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OBI tokenets prisforutsigelse nå!

