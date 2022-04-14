Net Zero Climate (NZC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Net Zero Climate (NZC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Net Zero Climate (NZC) Informasjon As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. Offisiell nettside: https://www.gesia.io Teknisk dokument: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 Kjøp NZC nå!

Net Zero Climate (NZC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Net Zero Climate (NZC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.45M $ 88.45M $ 88.45M All-time high: $ 5 $ 5 $ 5 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01769 $ 0.01769 $ 0.01769 Lær mer om Net Zero Climate (NZC) pris

Net Zero Climate (NZC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Net Zero Climate (NZC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NZC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NZC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NZCs tokenomics, kan du utforske NZC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NZC Interessert i å legge til Net Zero Climate (NZC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NZC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NZC på MEXC nå!

Net Zero Climate (NZC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NZC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NZC nå!

NZC prisforutsigelse Vil du vite hvor NZC kan være på vei? Vår NZC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NZC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!