Dagens Net Zero Climate livepris er 0.01704 USD.

Net Zero Climate Pris(NZC)

$0.01704
-3.29%1D
Net Zero Climate (NZC) Live prisdiagram
Net Zero Climate (NZC) Prisinformasjon (USD)

$ 0.01316
$ 0.01904
$ 0.01316
$ 0.01904
--
--
-2.24%

-3.29%

-16.39%

-16.39%

Net Zero Climate (NZC) sanntidsprisen er $ 0.01704. I løpet av de siste 24 timene har NZC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01316 og et toppnivå på $ 0.01904, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NZC endret seg med -2.24% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -16.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Net Zero Climate (NZC) Markedsinformasjon

$ 17.53K
$ 85.20M
--
5,000,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på Net Zero Climate er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.53K. Den sirkulerende forsyningen på NZC er --, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.20M.

Net Zero Climate (NZC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Net Zero Climate for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005797-3.29%
30 dager$ -0.00331-16.27%
60 dager$ -0.00335-16.43%
90 dager$ -0.00342-16.72%
Net Zero Climate Prisendring i dag

I dag registrerte NZC en endring på $ -0.0005797 (-3.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Net Zero Climate 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00331 (-16.27%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Net Zero Climate 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NZC en endring på $ -0.00335 (-16.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Net Zero Climate 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00342-16.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Net Zero Climate (NZC)?

Sjekk ut Net Zero Climate Prishistorikk-siden nå.

Hva er Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Net Zero Climate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NZC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Net Zero Climate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Net Zero Climate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Net Zero Climate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Net Zero Climate (NZC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Net Zero Climate (NZC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Net Zero Climate.

Sjekk Net Zero Climateprisprognosen nå!

Net Zero Climate (NZC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Net Zero Climate (NZC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NZC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Net Zero Climate (NZC)

Leter du etter hvordan du kjøperNet Zero Climate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Net Zero Climate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NZC til lokale valutaer

Net Zero Climate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Net Zero Climate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Net Zero Climate

Hvor mye er Net Zero Climate (NZC) verdt i dag?
Live NZC prisen i USD er 0.01704 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NZC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NZC til USD er $ 0.01704. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Net Zero Climate?
Markedsverdien for NZC er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NZC?
Den sirkulerende forsyningen av NZC er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNZC ?
NZC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NZC?
NZC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til NZC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NZC er $ 17.53K USD.
Vil NZC gå høyere i år?
NZC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NZC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Net Zero Climate (NZC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen.

