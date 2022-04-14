NYM (NYM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NYM (NYM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NYM (NYM) Informasjon NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Offisiell nettside: https://nym.com/ Teknisk dokument: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Kjøp NYM nå!

NYM (NYM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NYM (NYM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.02M $ 41.02M $ 41.02M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 817.12M $ 817.12M $ 817.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.20M $ 50.20M $ 50.20M All-time high: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 All-Time Low: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Nåværende pris: $ 0.0502 $ 0.0502 $ 0.0502 Lær mer om NYM (NYM) pris

NYM (NYM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NYM (NYM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NYM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NYM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NYMs tokenomics, kan du utforske NYM tokenets livepris!

Interessert i å legge til NYM (NYM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NYM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

NYM (NYM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NYM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NYM nå!

NYM prisforutsigelse Vil du vite hvor NYM kan være på vei? Vår NYM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NYM tokenets prisforutsigelse nå!

