Numerico (NWC) Informasjon Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Offisiell nettside: https://numerico.ai/ Teknisk dokument: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 Kjøp NWC nå!

Numerico (NWC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Numerico (NWC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Total forsyning: $ 270.05M $ 270.05M $ 270.05M Sirkulerende forsyning: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M All-time high: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 All-Time Low: $ 0.011417559624683044 $ 0.011417559624683044 $ 0.011417559624683044 Nåværende pris: $ 0.01416 $ 0.01416 $ 0.01416 Lær mer om Numerico (NWC) pris

Numerico (NWC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Numerico (NWC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NWC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NWC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NWCs tokenomics, kan du utforske NWC tokenets livepris!

Numerico (NWC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NWC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NWC nå!

NWC prisforutsigelse Vil du vite hvor NWC kan være på vei? Vår NWC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NWC tokenets prisforutsigelse nå!

