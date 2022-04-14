Nura Labs (NURA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nura Labs (NURA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nura Labs (NURA) Informasjon Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Offisiell nettside: https://nura.gg/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Kjøp NURA nå!

Nura Labs (NURA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nura Labs (NURA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 866.60K $ 866.60K $ 866.60K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 866.60K $ 866.60K $ 866.60K All-time high: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 All-Time Low: $ 0.00008305585447042 $ 0.00008305585447042 $ 0.00008305585447042 Nåværende pris: $ 0.00008666 $ 0.00008666 $ 0.00008666 Lær mer om Nura Labs (NURA) pris

Nura Labs (NURA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nura Labs (NURA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NURA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NURA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NURAs tokenomics, kan du utforske NURA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NURA Interessert i å legge til Nura Labs (NURA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NURA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NURA på MEXC nå!

Nura Labs (NURA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NURA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NURA nå!

NURA prisforutsigelse Vil du vite hvor NURA kan være på vei? Vår NURA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NURA tokenets prisforutsigelse nå!

