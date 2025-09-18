Hva er Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nura Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Folk spør også: Andre spørsmål om Nura Labs Hvor mye er Nura Labs (NURA) verdt i dag? Live NURA prisen i USD er 0.0000831 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NURA-til-USD-pris? $ 0.0000831 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NURA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Nura Labs? Markedsverdien for NURA er $ 831.00K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NURA? Den sirkulerende forsyningen av NURA er 10.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNURA ? NURA oppnådde en ATH-pris på 0.002280932236681356 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NURA? NURA så en ATL-pris på 0.00008767089121016 USD . Hva er handelsvolumet til NURA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NURA er $ 55.19K USD . Vil NURA gå høyere i år? NURA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NURA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Nura Labs (NURA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

