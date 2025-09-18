Dagens Nura Labs livepris er 0.0000831 USD. Spor prisoppdateringer for NURA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NURA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nura Labs livepris er 0.0000831 USD. Spor prisoppdateringer for NURA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NURA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nura Labs Logo

Nura Labs Pris(NURA)

1 NURA til USD livepris:

$0.00008312$0.00008312
-0.52%1D
USD
Nura Labs (NURA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:13:42 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008029$ 0.00008029
24 timer lav
$ 0.00009335$ 0.00009335
24 timer høy

-0.47%

-0.52%

-10.19%

-10.19%

Nura Labs (NURA) sanntidsprisen er $ 0.0000831. I løpet av de siste 24 timene har NURA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008029 og et toppnivå på $ 0.00009335, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NURA er $ 0.002280932236681356, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008767089121016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NURA endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -0.52% over 24 timer og -10.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nura Labs (NURA) Markedsinformasjon

No.2255

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Nura Labs er $ 831.00K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.19K. Den sirkulerende forsyningen på NURA er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 831.00K.

Nura Labs (NURA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Nura Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000004345-0.52%
30 dager$ -0.0000251-23.20%
60 dager$ -0.0003296-79.87%
90 dager$ -0.0011939-93.50%
Nura Labs Prisendring i dag

I dag registrerte NURA en endring på $ -0.0000004345 (-0.52%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Nura Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000251 (-23.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Nura Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NURA en endring på $ -0.0003296 (-79.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Nura Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0011939-93.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Nura Labs (NURA)?

Sjekk ut Nura Labs Prishistorikk-siden nå.

Hva er Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Nura Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NURA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Nura Labs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Nura Labs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Nura Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nura Labs (NURA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nura Labs (NURA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nura Labs.

Sjekk Nura Labsprisprognosen nå!

Nura Labs (NURA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nura Labs (NURA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NURA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Nura Labs (NURA)

Leter du etter hvordan du kjøperNura Labs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Nura Labs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NURA til lokale valutaer

Nura Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Nura Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Nura Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Nura Labs

Hvor mye er Nura Labs (NURA) verdt i dag?
Live NURA prisen i USD er 0.0000831 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NURA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NURA til USD er $ 0.0000831. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nura Labs?
Markedsverdien for NURA er $ 831.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NURA?
Den sirkulerende forsyningen av NURA er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNURA ?
NURA oppnådde en ATH-pris på 0.002280932236681356 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NURA?
NURA så en ATL-pris på 0.00008767089121016 USD.
Hva er handelsvolumet til NURA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NURA er $ 55.19K USD.
Vil NURA gå høyere i år?
NURA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NURA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:13:42 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

