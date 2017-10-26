NULS (NULS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NULS (NULS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NULS (NULS) Informasjon NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Offisiell nettside: https://nuls.io Teknisk dokument: https://docs.nuls.io Blokkutforsker: https://nulscan.io Kjøp NULS nå!

NULS (NULS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NULS (NULS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 753.43K $ 753.43K $ 753.43K Total forsyning: $ 133.00M $ 133.00M $ 133.00M Sirkulerende forsyning: $ 113.83M $ 113.83M $ 113.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M All-time high: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 All-Time Low: $ 0.007075686580221784 $ 0.007075686580221784 $ 0.007075686580221784 Nåværende pris: $ 0.006619 $ 0.006619 $ 0.006619 Lær mer om NULS (NULS) pris

NULS (NULS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NULS (NULS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NULS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NULS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NULSs tokenomics, kan du utforske NULS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NULS Interessert i å legge til NULS (NULS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NULS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NULS på MEXC nå!

NULS (NULS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NULS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NULS nå!

NULS prisforutsigelse Vil du vite hvor NULS kan være på vei? Vår NULS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NULS tokenets prisforutsigelse nå!

