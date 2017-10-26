Hva er NULS (NULS)

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NULS (NULS) tokenomics

Hvor mye er NULS (NULS) verdt i dag? Live NULS prisen i USD er 0.007234 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NULS-til-USD-pris? $ 0.007234 . Hva er markedsverdien for NULS? Markedsverdien for NULS er $ 823.29K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NULS? Den sirkulerende forsyningen av NULS er 113.81M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNULS ? NULS oppnådde en ATH-pris på 8.54049015045166 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NULS? NULS så en ATL-pris på 0.007075686580221784 USD . Hva er handelsvolumet til NULS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NULS er $ 56.40K USD .

NULS (NULS) Viktige bransjeoppdateringer

