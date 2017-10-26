Dagens NULS livepris er 0.007234 USD. Spor prisoppdateringer for NULS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NULS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NULS livepris er 0.007234 USD. Spor prisoppdateringer for NULS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NULS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NULS Pris(NULS)

1 NULS til USD livepris:

$0.007234
+1.51%1D
USD
NULS (NULS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:27:28 (UTC+8)

NULS (NULS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.007027
24 timer lav
$ 0.007542
24 timer høy

$ 0.007027

$ 0.007542

$ 8.54049015045166

$ 0.007075686580221784

+0.62%

+1.51%

-18.91%

-18.91%

NULS (NULS) sanntidsprisen er $ 0.007234. I løpet av de siste 24 timene har NULS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.007027 og et toppnivå på $ 0.007542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NULS er $ 8.54049015045166, mens den rekordlave prisen er $ 0.007075686580221784.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NULS endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, +1.51% over 24 timer og -18.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NULS (NULS) Markedsinformasjon

No.2329

$ 823.29K

$ 56.40K

$ 1.52M

113.81M

210,000,000

132,975,480.22171183

54.19%

2017-10-26 00:00:00

$ 0.098

NULS

Nåværende markedsverdi på NULS er $ 823.29K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.40K. Den sirkulerende forsyningen på NULS er 113.81M, med en total tilgang på 132975480.22171183. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.

NULS (NULS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NULS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00010761+1.51%
30 dager$ -0.011456-61.30%
60 dager$ -0.008676-54.54%
90 dager$ -0.006876-48.74%
NULS Prisendring i dag

I dag registrerte NULS en endring på $ +0.00010761 (+1.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NULS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.011456 (-61.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NULS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NULS en endring på $ -0.008676 (-54.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NULS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.006876-48.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NULS (NULS)?

Sjekk ut NULS Prishistorikk-siden nå.

Hva er NULS (NULS)

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NULS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NULS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NULS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NULS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NULS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NULS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NULS (NULS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NULS (NULS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NULS.

Sjekk NULSprisprognosen nå!

NULS (NULS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NULS (NULS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NULS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NULS (NULS)

Leter du etter hvordan du kjøperNULS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NULS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NULS til lokale valutaer

NULS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NULS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NULS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NULS

Hvor mye er NULS (NULS) verdt i dag?
Live NULS prisen i USD er 0.007234 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NULS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NULS til USD er $ 0.007234. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NULS?
Markedsverdien for NULS er $ 823.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NULS?
Den sirkulerende forsyningen av NULS er 113.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNULS ?
NULS oppnådde en ATH-pris på 8.54049015045166 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NULS?
NULS så en ATL-pris på 0.007075686580221784 USD.
Hva er handelsvolumet til NULS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NULS er $ 56.40K USD.
Vil NULS gå høyere i år?
NULS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NULS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:27:28 (UTC+8)

NULS (NULS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.007234
