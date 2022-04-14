NovaTrade RWA (NRWA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NovaTrade RWA (NRWA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NovaTrade RWA (NRWA) Informasjon NRWA is the native token of Nova Trade's RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova's high-speed Layer 2 DEX. Offisiell nettside: https://novatrade.co/ Teknisk dokument: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP

NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NovaTrade RWA (NRWA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 87.80M $ 87.80M $ 87.80M All-time high: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.07982 $ 0.07982 $ 0.07982 Lær mer om NovaTrade RWA (NRWA) pris

NovaTrade RWA (NRWA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NovaTrade RWA (NRWA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NRWA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NRWA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NRWAs tokenomics, kan du utforske NRWA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NRWA Interessert i å legge til NovaTrade RWA (NRWA) i porteføljen din?

NovaTrade RWA (NRWA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NRWA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NRWA nå!

NRWA prisforutsigelse Vil du vite hvor NRWA kan være på vei? Vår NRWA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

