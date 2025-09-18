Dagens NovaTrade RWA livepris er 0.07181 USD. Spor prisoppdateringer for NRWA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NRWA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NovaTrade RWA livepris er 0.07181 USD. Spor prisoppdateringer for NRWA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NRWA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NRWA

NRWA Prisinformasjon

NRWA teknisk dokument

NRWA Offisiell nettside

NRWA tokenomics

NRWA Prisprognose

NRWA-historikk

NRWA Kjøpeguide

NRWA-til-fiat-valutakonverter

NRWA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

NovaTrade RWA Logo

NovaTrade RWA Pris(NRWA)

1 NRWA til USD livepris:

$0.07183
$0.07183$0.07183
-4.16%1D
USD
NovaTrade RWA (NRWA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:13:28 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07152
$ 0.07152$ 0.07152
24 timer lav
$ 0.08299
$ 0.08299$ 0.08299
24 timer høy

$ 0.07152
$ 0.07152$ 0.07152

$ 0.08299
$ 0.08299$ 0.08299

--
----

--
----

-1.28%

-4.16%

+7.30%

+7.30%

NovaTrade RWA (NRWA) sanntidsprisen er $ 0.07181. I løpet av de siste 24 timene har NRWA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07152 og et toppnivå på $ 0.08299, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NRWA er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NRWA endret seg med -1.28% i løpet av den siste timen, -4.16% over 24 timer og +7.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NovaTrade RWA (NRWA) Markedsinformasjon

--
----

$ 919.44K
$ 919.44K$ 919.44K

$ 78.99M
$ 78.99M$ 78.99M

--
----

1,100,000,000
1,100,000,000 1,100,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på NovaTrade RWA er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 919.44K. Den sirkulerende forsyningen på NRWA er --, med en total tilgang på 1100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.99M.

NovaTrade RWA (NRWA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NovaTrade RWA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0031178-4.16%
30 dager$ -4.36737-98.39%
60 dager$ -7.12455-99.01%
90 dager$ -2.29798-96.97%
NovaTrade RWA Prisendring i dag

I dag registrerte NRWA en endring på $ -0.0031178 (-4.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NovaTrade RWA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -4.36737 (-98.39%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NovaTrade RWA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NRWA en endring på $ -7.12455 (-99.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NovaTrade RWA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -2.29798-96.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NovaTrade RWA (NRWA)?

Sjekk ut NovaTrade RWA Prishistorikk-siden nå.

Hva er NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NovaTrade RWA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NRWA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NovaTrade RWA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NovaTrade RWA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NovaTrade RWA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NovaTrade RWA (NRWA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NovaTrade RWA (NRWA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NovaTrade RWA.

Sjekk NovaTrade RWAprisprognosen nå!

NovaTrade RWA (NRWA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NovaTrade RWA (NRWA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NRWA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NovaTrade RWA (NRWA)

Leter du etter hvordan du kjøperNovaTrade RWA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NovaTrade RWA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NRWA til lokale valutaer

1 NovaTrade RWA(NRWA) til VND
1,889.68015
1 NovaTrade RWA(NRWA) til AUD
A$0.1084331
1 NovaTrade RWA(NRWA) til GBP
0.0531394
1 NovaTrade RWA(NRWA) til EUR
0.0610385
1 NovaTrade RWA(NRWA) til USD
$0.07181
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MYR
RM0.301602
1 NovaTrade RWA(NRWA) til TRY
2.9714978
1 NovaTrade RWA(NRWA) til JPY
¥10.55607
1 NovaTrade RWA(NRWA) til ARS
ARS$105.9140052
1 NovaTrade RWA(NRWA) til RUB
5.996135
1 NovaTrade RWA(NRWA) til INR
6.3257429
1 NovaTrade RWA(NRWA) til IDR
Rp1,196.8328546
1 NovaTrade RWA(NRWA) til KRW
100.2927184
1 NovaTrade RWA(NRWA) til PHP
4.0974786
1 NovaTrade RWA(NRWA) til EGP
￡E.3.4583696
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BRL
R$0.3813111
1 NovaTrade RWA(NRWA) til CAD
C$0.0983797
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BDT
8.7421494
1 NovaTrade RWA(NRWA) til NGN
107.3387156
1 NovaTrade RWA(NRWA) til COP
$280.5078125
1 NovaTrade RWA(NRWA) til ZAR
R.1.2437492
1 NovaTrade RWA(NRWA) til UAH
2.9671892
1 NovaTrade RWA(NRWA) til TZS
T.Sh.177.7469844
1 NovaTrade RWA(NRWA) til VES
Bs11.70503
1 NovaTrade RWA(NRWA) til CLP
$68.57855
1 NovaTrade RWA(NRWA) til PKR
Rs20.3825504
1 NovaTrade RWA(NRWA) til KZT
38.8786521
1 NovaTrade RWA(NRWA) til THB
฿2.2842761
1 NovaTrade RWA(NRWA) til TWD
NT$2.1708163
1 NovaTrade RWA(NRWA) til AED
د.إ0.2635427
1 NovaTrade RWA(NRWA) til CHF
Fr0.0567299
1 NovaTrade RWA(NRWA) til HKD
HK$0.5579637
1 NovaTrade RWA(NRWA) til AMD
֏27.481687
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MAD
.د.م0.6477262
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MXN
$1.3205859
1 NovaTrade RWA(NRWA) til SAR
ريال0.2692875
1 NovaTrade RWA(NRWA) til ETB
Br10.3097617
1 NovaTrade RWA(NRWA) til KES
KSh9.2764158
1 NovaTrade RWA(NRWA) til JOD
د.أ0.05091329
1 NovaTrade RWA(NRWA) til PLN
0.2599522
1 NovaTrade RWA(NRWA) til RON
лв0.3095011
1 NovaTrade RWA(NRWA) til SEK
kr0.6757321
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BGN
лв0.1192046
1 NovaTrade RWA(NRWA) til HUF
Ft23.8567182
1 NovaTrade RWA(NRWA) til CZK
1.4843127
1 NovaTrade RWA(NRWA) til KWD
د.ك0.02190205
1 NovaTrade RWA(NRWA) til ILS
0.2391273
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BOB
Bs0.4962071
1 NovaTrade RWA(NRWA) til AZN
0.122077
1 NovaTrade RWA(NRWA) til TJS
SM0.6721416
1 NovaTrade RWA(NRWA) til GEL
0.193887
1 NovaTrade RWA(NRWA) til AOA
Kz65.4598417
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BHD
.د.ب0.02707237
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BMD
$0.07181
1 NovaTrade RWA(NRWA) til DKK
kr0.4559935
1 NovaTrade RWA(NRWA) til HNL
L1.8821401
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MUR
3.2558654
1 NovaTrade RWA(NRWA) til NAD
$1.2459035
1 NovaTrade RWA(NRWA) til NOK
kr0.7137914
1 NovaTrade RWA(NRWA) til NZD
$0.122077
1 NovaTrade RWA(NRWA) til PAB
B/.0.07181
1 NovaTrade RWA(NRWA) til PGK
K0.3001658
1 NovaTrade RWA(NRWA) til QAR
ر.ق0.2606703
1 NovaTrade RWA(NRWA) til RSD
дин.7.1623294
1 NovaTrade RWA(NRWA) til UZS
soʻm886.5425627
1 NovaTrade RWA(NRWA) til ALL
L5.9214526
1 NovaTrade RWA(NRWA) til ANG
ƒ0.1285399
1 NovaTrade RWA(NRWA) til AWG
ƒ0.129258
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BBD
$0.14362
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BAM
KM0.1192046
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BIF
Fr214.35285
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BND
$0.0919168
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BSD
$0.07181
1 NovaTrade RWA(NRWA) til JMD
$11.5190421
1 NovaTrade RWA(NRWA) til KHR
288.3932686
1 NovaTrade RWA(NRWA) til KMF
Fr30.01658
1 NovaTrade RWA(NRWA) til LAK
1,561.0869253
1 NovaTrade RWA(NRWA) til LKR
Rs21.7210888
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MDL
L1.184865
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MGA
Ar317.7427337
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MOP
P0.5751981
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MVR
1.098693
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MWK
MK124.6700591
1 NovaTrade RWA(NRWA) til MZN
MT4.588659
1 NovaTrade RWA(NRWA) til NPR
Rs10.1194652
1 NovaTrade RWA(NRWA) til PYG
512.86702
1 NovaTrade RWA(NRWA) til RWF
Fr104.05269
1 NovaTrade RWA(NRWA) til SBD
$0.588842
1 NovaTrade RWA(NRWA) til SCR
1.0290373
1 NovaTrade RWA(NRWA) til SRD
$2.7352429
1 NovaTrade RWA(NRWA) til SVC
$0.6283375
1 NovaTrade RWA(NRWA) til SZL
L1.2459035
1 NovaTrade RWA(NRWA) til TMT
m0.251335
1 NovaTrade RWA(NRWA) til TND
د.ت0.2089671
1 NovaTrade RWA(NRWA) til TTD
$0.4861537
1 NovaTrade RWA(NRWA) til UGX
Sh251.90948
1 NovaTrade RWA(NRWA) til XAF
Fr40.06998
1 NovaTrade RWA(NRWA) til XCD
$0.193887
1 NovaTrade RWA(NRWA) til XOF
Fr40.06998
1 NovaTrade RWA(NRWA) til XPF
Fr7.25281
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BWP
P0.9565092
1 NovaTrade RWA(NRWA) til BZD
$0.1443381
1 NovaTrade RWA(NRWA) til CVE
$6.7343418
1 NovaTrade RWA(NRWA) til DJF
Fr12.71037
1 NovaTrade RWA(NRWA) til DOP
$4.4536562
1 NovaTrade RWA(NRWA) til DZD
د.ج9.3037036
1 NovaTrade RWA(NRWA) til FJD
$0.1615725
1 NovaTrade RWA(NRWA) til GNF
Fr624.38795
1 NovaTrade RWA(NRWA) til GTQ
Q0.5500646
1 NovaTrade RWA(NRWA) til GYD
$15.0291149
1 NovaTrade RWA(NRWA) til ISK
kr8.68901

NovaTrade RWA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NovaTrade RWA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NovaTrade RWA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NovaTrade RWA

Hvor mye er NovaTrade RWA (NRWA) verdt i dag?
Live NRWA prisen i USD er 0.07181 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NRWA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NRWA til USD er $ 0.07181. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NovaTrade RWA?
Markedsverdien for NRWA er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NRWA?
Den sirkulerende forsyningen av NRWA er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNRWA ?
NRWA oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NRWA?
NRWA så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til NRWA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NRWA er $ 919.44K USD.
Vil NRWA gå høyere i år?
NRWA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NRWA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:13:28 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NRWA-til-USD-kalkulator

Beløp

NRWA
NRWA
USD
USD

1 NRWA = 0.07181 USD

Handle NRWA

NRWAUSDT
$0.07183
$0.07183$0.07183
-3.57%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker