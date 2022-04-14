Neuron (NRN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neuron (NRN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neuron (NRN) Informasjon ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN. Offisiell nettside: https://nrnagents.ai Teknisk dokument: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 Kjøp NRN nå!

Neuron (NRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neuron (NRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.14M $ 54.14M $ 54.14M All-time high: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 All-Time Low: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 Nåværende pris: $ 0.05414 $ 0.05414 $ 0.05414 Lær mer om Neuron (NRN) pris

Neuron (NRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neuron (NRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NRNs tokenomics, kan du utforske NRN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NRN Interessert i å legge til Neuron (NRN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NRN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NRN på MEXC nå!

Neuron (NRN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NRN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NRN nå!

NRN prisforutsigelse Vil du vite hvor NRN kan være på vei? Vår NRN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NRN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!