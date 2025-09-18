Dagens Neuron livepris er 0.06063 USD. Spor prisoppdateringer for NRN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NRN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Neuron livepris er 0.06063 USD. Spor prisoppdateringer for NRN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NRN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NRN

NRN Prisinformasjon

NRN teknisk dokument

NRN Offisiell nettside

NRN tokenomics

NRN Prisprognose

NRN-historikk

NRN Kjøpeguide

NRN-til-fiat-valutakonverter

NRN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Neuron Logo

Neuron Pris(NRN)

1 NRN til USD livepris:

$0.06063
$0.06063$0.06063
-0.63%1D
USD
Neuron (NRN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:55:46 (UTC+8)

Neuron (NRN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06061
$ 0.06061$ 0.06061
24 timer lav
$ 0.06392
$ 0.06392$ 0.06392
24 timer høy

$ 0.06061
$ 0.06061$ 0.06061

$ 0.06392
$ 0.06392$ 0.06392

$ 0.2922224420064732
$ 0.2922224420064732$ 0.2922224420064732

$ 0.022358277431527393
$ 0.022358277431527393$ 0.022358277431527393

-0.25%

-0.63%

+32.17%

+32.17%

Neuron (NRN) sanntidsprisen er $ 0.06063. I løpet av de siste 24 timene har NRN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06061 og et toppnivå på $ 0.06392, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NRN er $ 0.2922224420064732, mens den rekordlave prisen er $ 0.022358277431527393.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NRN endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og +32.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neuron (NRN) Markedsinformasjon

No.3908

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.38K
$ 51.38K$ 51.38K

$ 60.63M
$ 60.63M$ 60.63M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ARB

Nåværende markedsverdi på Neuron er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 51.38K. Den sirkulerende forsyningen på NRN er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.63M.

Neuron (NRN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Neuron for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003844-0.63%
30 dager$ +0.0229+60.69%
60 dager$ +0.0214+54.55%
90 dager$ +0.02412+66.06%
Neuron Prisendring i dag

I dag registrerte NRN en endring på $ -0.0003844 (-0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Neuron 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0229 (+60.69%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Neuron 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NRN en endring på $ +0.0214 (+54.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Neuron 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02412+66.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Neuron (NRN)?

Sjekk ut Neuron Prishistorikk-siden nå.

Hva er Neuron (NRN)

ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.

Neuron er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Neuron investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NRN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Neuron på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Neuron kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Neuron Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Neuron (NRN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Neuron (NRN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Neuron.

Sjekk Neuronprisprognosen nå!

Neuron (NRN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Neuron (NRN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NRN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Neuron (NRN)

Leter du etter hvordan du kjøperNeuron? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Neuron på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NRN til lokale valutaer

1 Neuron(NRN) til VND
1,595.47845
1 Neuron(NRN) til AUD
A$0.0915513
1 Neuron(NRN) til GBP
0.0448662
1 Neuron(NRN) til EUR
0.0515355
1 Neuron(NRN) til USD
$0.06063
1 Neuron(NRN) til MYR
RM0.254646
1 Neuron(NRN) til TRY
2.5088694
1 Neuron(NRN) til JPY
¥8.91261
1 Neuron(NRN) til ARS
ARS$89.4243996
1 Neuron(NRN) til RUB
5.062605
1 Neuron(NRN) til INR
5.3408967
1 Neuron(NRN) til IDR
Rp1,010.4995958
1 Neuron(NRN) til KRW
84.6782832
1 Neuron(NRN) til PHP
3.4583352
1 Neuron(NRN) til EGP
￡E.2.9199408
1 Neuron(NRN) til BRL
R$0.3225516
1 Neuron(NRN) til CAD
C$0.0830631
1 Neuron(NRN) til BDT
7.3810962
1 Neuron(NRN) til NGN
90.6272988
1 Neuron(NRN) til COP
$235.9143615
1 Neuron(NRN) til ZAR
R.1.0501116
1 Neuron(NRN) til UAH
2.5052316
1 Neuron(NRN) til TZS
T.Sh.150.0738012
1 Neuron(NRN) til VES
Bs9.88269
1 Neuron(NRN) til CLP
$57.90165
1 Neuron(NRN) til PKR
Rs17.2092192
1 Neuron(NRN) til KZT
32.8256883
1 Neuron(NRN) til THB
฿1.9286403
1 Neuron(NRN) til TWD
NT$1.8322386
1 Neuron(NRN) til AED
د.إ0.2225121
1 Neuron(NRN) til CHF
Fr0.0478977
1 Neuron(NRN) til HKD
HK$0.4710951
1 Neuron(NRN) til AMD
֏23.203101
1 Neuron(NRN) til MAD
.د.م0.5468826
1 Neuron(NRN) til MXN
$1.1143794
1 Neuron(NRN) til SAR
ريال0.2273625
1 Neuron(NRN) til ETB
Br8.7046491
1 Neuron(NRN) til KES
KSh7.8321834
1 Neuron(NRN) til JOD
د.أ0.04298667
1 Neuron(NRN) til PLN
0.2194806
1 Neuron(NRN) til RON
лв0.2613153
1 Neuron(NRN) til SEK
kr0.569922
1 Neuron(NRN) til BGN
лв0.1006458
1 Neuron(NRN) til HUF
Ft20.1424986
1 Neuron(NRN) til CZK
1.2526158
1 Neuron(NRN) til KWD
د.ك0.01849215
1 Neuron(NRN) til ILS
0.2018979
1 Neuron(NRN) til BOB
Bs0.4189533
1 Neuron(NRN) til AZN
0.103071
1 Neuron(NRN) til TJS
SM0.5674968
1 Neuron(NRN) til GEL
0.163701
1 Neuron(NRN) til AOA
Kz55.2684891
1 Neuron(NRN) til BHD
.د.ب0.02285751
1 Neuron(NRN) til BMD
$0.06063
1 Neuron(NRN) til DKK
kr0.3850005
1 Neuron(NRN) til HNL
L1.5891123
1 Neuron(NRN) til MUR
2.7489642
1 Neuron(NRN) til NAD
$1.0519305
1 Neuron(NRN) til NOK
kr0.6026622
1 Neuron(NRN) til NZD
$0.103071
1 Neuron(NRN) til PAB
B/.0.06063
1 Neuron(NRN) til PGK
K0.2534334
1 Neuron(NRN) til QAR
ر.ق0.2200869
1 Neuron(NRN) til RSD
дин.6.0442047
1 Neuron(NRN) til UZS
soʻm748.5179721
1 Neuron(NRN) til ALL
L4.9995498
1 Neuron(NRN) til ANG
ƒ0.1085277
1 Neuron(NRN) til AWG
ƒ0.109134
1 Neuron(NRN) til BBD
$0.12126
1 Neuron(NRN) til BAM
KM0.1006458
1 Neuron(NRN) til BIF
Fr180.98055
1 Neuron(NRN) til BND
$0.0776064
1 Neuron(NRN) til BSD
$0.06063
1 Neuron(NRN) til JMD
$9.7256583
1 Neuron(NRN) til KHR
243.4937178
1 Neuron(NRN) til KMF
Fr25.34334
1 Neuron(NRN) til LAK
1,318.0434519
1 Neuron(NRN) til LKR
Rs18.3393624
1 Neuron(NRN) til MDL
L1.000395
1 Neuron(NRN) til MGA
Ar268.2738051
1 Neuron(NRN) til MOP
P0.4856463
1 Neuron(NRN) til MVR
0.927639
1 Neuron(NRN) til MWK
MK105.2603493
1 Neuron(NRN) til MZN
MT3.874257
1 Neuron(NRN) til NPR
Rs8.5439796
1 Neuron(NRN) til PYG
433.01946
1 Neuron(NRN) til RWF
Fr87.85287
1 Neuron(NRN) til SBD
$0.497166
1 Neuron(NRN) til SCR
0.8688279
1 Neuron(NRN) til SRD
$2.3093967
1 Neuron(NRN) til SVC
$0.5305125
1 Neuron(NRN) til SZL
L1.0519305
1 Neuron(NRN) til TMT
m0.212205
1 Neuron(NRN) til TND
د.ت0.1764333
1 Neuron(NRN) til TTD
$0.4104651
1 Neuron(NRN) til UGX
Sh212.69004
1 Neuron(NRN) til XAF
Fr33.83154
1 Neuron(NRN) til XCD
$0.163701
1 Neuron(NRN) til XOF
Fr33.83154
1 Neuron(NRN) til XPF
Fr6.12363
1 Neuron(NRN) til BWP
P0.8075916
1 Neuron(NRN) til BZD
$0.1218663
1 Neuron(NRN) til CVE
$5.6858814
1 Neuron(NRN) til DJF
Fr10.73151
1 Neuron(NRN) til DOP
$3.7602726
1 Neuron(NRN) til DZD
د.ج7.8546165
1 Neuron(NRN) til FJD
$0.1364175
1 Neuron(NRN) til GNF
Fr527.17785
1 Neuron(NRN) til GTQ
Q0.4644258
1 Neuron(NRN) til GYD
$12.6892527
1 Neuron(NRN) til ISK
kr7.33623

Neuron Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Neuron, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Neuron nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Neuron

Hvor mye er Neuron (NRN) verdt i dag?
Live NRN prisen i USD er 0.06063 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NRN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NRN til USD er $ 0.06063. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Neuron?
Markedsverdien for NRN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NRN?
Den sirkulerende forsyningen av NRN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNRN ?
NRN oppnådde en ATH-pris på 0.2922224420064732 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NRN?
NRN så en ATL-pris på 0.022358277431527393 USD.
Hva er handelsvolumet til NRN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NRN er $ 51.38K USD.
Vil NRN gå høyere i år?
NRN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NRN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:55:46 (UTC+8)

Neuron (NRN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

NRN-til-USD-kalkulator

Beløp

NRN
NRN
USD
USD

1 NRN = 0.06063 USD

Handle NRN

NRNUSDT
$0.06063
$0.06063$0.06063
-0.65%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker