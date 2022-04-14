Nordek (NRK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nordek (NRK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nordek (NRK) Informasjon NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments. Offisiell nettside: https://nordek.io Teknisk dokument: https://nordek.io/NORDEK%20WHITEPAPER.pdf Blokkutforsker: https://nordekscan.com/

Nordek (NRK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nordek (NRK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 490.63K $ 490.63K $ 490.63K Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 636.76M $ 636.76M $ 636.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M All-time high: $ 0.16849 $ 0.16849 $ 0.16849 All-Time Low: $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 Nåværende pris: $ 0.0007705 $ 0.0007705 $ 0.0007705 Lær mer om Nordek (NRK) pris

Nordek (NRK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nordek (NRK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NRK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NRK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NRKs tokenomics, kan du utforske NRK tokenets livepris!

Nordek (NRK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NRK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NRK nå!

NRK prisforutsigelse Vil du vite hvor NRK kan være på vei? Vår NRK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NRK tokenets prisforutsigelse nå!

